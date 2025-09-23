La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve médicas El Ministerio Público, que archivó la investigación penal en mayo, envía al juzgado las diligencias tras decidirse las supuestas víctimas, la mayoría de las cuales era MIR, a denunciar también a Pascual Piñera por delito contra la integridad moral

José Alberto González Murcia Martes, 23 de septiembre 2025, 12:07

La Fiscalía de la Región de Murcia ha enviado a los juzgados de la capital una querella contra el exjefe de Urgencias del Hospital Reina Sofía Pascual Piñera por los presuntos delitos de agresión sexual y contra la integridad moral, de los que serían víctimas nueve médicas del citado centro público. Así lo confirmaron este martes a LA VERDAD fuentes del Ministerio Público, que archivó en mayo esta investigación penal al no haber denuncia de las víctimas y la reabrió posteriormente cuando estas se decidieron a actuar contra su superior.

En concreto, nueve trabajadoras, la mayoría de las cuales eran MIR (Médico Interno Residente) en el momento de los hechos, aportaron testimonios que han llevado a la Fiscalía a encontrar indicios de responsabilidad penal.

El Ministerio Público comunicó días atrás la reapertura de las diligencias preprocesales de investigación a la Consejería de Salud y al Servicio Murciano de Salud (SMS). La Comunidad, en el marco del expediente disciplinario abierto a Piñera, recabó nueva información sobre los presuntos abusos por parte de las denunciantes y la remitió a la Fiscalía.

Informe de la Unidad de Igualdad

El SMS elevó a principios de mayo al Ministerio Público un informe de su Unidad de Igualdad que apreciaba indicios de presunto acoso sexual en el comportamiento del entonces jefe de Urgencias, tras recopilar el testimonio de 13 profesionales y 2 pacientes que refirieron comentarios y tocamientos inapropiados. Pero la Fiscalía archivó el caso sin llegar a abrir diligencias porque «al tratarse de posibles delitos contra la libertad sexual, es requisito esencial previo que las víctimas presenten denuncia», señalan fuentes próximas a la investigación. Si las profesionales que aportaron su testimonio en el procedimiento interno acudiesen a la vía judicial, la Fiscalía «actuaría en consecuencia».

El informe definitivo de la Unidad de Igualdad del SMS apuntaba a «indicios que corroboran la existencia de [presunto] acoso sexual». Como adelantó este diario, las 13 profesionales que aportaron su testimonio refirieron presuntos tocamientos en la espalda, la nuca, los muslos, el pelo, la cara o las nalgas. Muchas de ellas eran médicas internas residentes (MIR) de primer año cuando pasaron por estas experiencias. Pero se trata en todos los casos de testimonios aportados en el marco de un procedimiento administrativo interno, y no de denuncias judiciales. De ahí el archivo del caso por parte de la Fiscalía.

La Unidad de Igualdad censuró la actuación de la dirección del hospital. El informe señaló «la inacción de «los mandos de la dirección de la Gerencia», habló de «cuestionamiento» a las víctimas e incluso de la persistencia de una «cultura de la violencia» en el servicio de Urgencias.