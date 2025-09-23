La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Accesos al servicio de Urgencias del Reina Sofía. LV

La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve médicas

El Ministerio Público, que archivó la investigación penal en mayo, envía al juzgado las diligencias tras decidirse las supuestas víctimas, la mayoría de las cuales era MIR, a denunciar también a Pascual Piñera por delito contra la integridad moral

José Alberto González

José Alberto González

Murcia

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:07

La Fiscalía de la Región de Murcia ha enviado a los juzgados de la capital una querella contra el exjefe de Urgencias del Hospital Reina Sofía Pascual Piñera por los presuntos delitos de agresión sexual y contra la integridad moral, de los que serían víctimas nueve médicas del citado centro público. Así lo confirmaron este martes a LA VERDAD fuentes del Ministerio Público, que archivó en mayo esta investigación penal al no haber denuncia de las víctimas y la reabrió posteriormente cuando estas se decidieron a actuar contra su superior.

En concreto, nueve trabajadoras, la mayoría de las cuales eran MIR (Médico Interno Residente) en el momento de los hechos, aportaron testimonios que han llevado a la Fiscalía a encontrar indicios de responsabilidad penal.

El Ministerio Público comunicó días atrás la reapertura de las diligencias preprocesales de investigación a la Consejería de Salud y al Servicio Murciano de Salud (SMS). La Comunidad, en el marco del expediente disciplinario abierto a Piñera, recabó nueva información sobre los presuntos abusos por parte de las denunciantes y la remitió a la Fiscalía.

Informe de la Unidad de Igualdad

El SMS elevó a principios de mayo al Ministerio Público un informe de su Unidad de Igualdad que apreciaba indicios de presunto acoso sexual en el comportamiento del entonces jefe de Urgencias, tras recopilar el testimonio de 13 profesionales y 2 pacientes que refirieron comentarios y tocamientos inapropiados. Pero la Fiscalía archivó el caso sin llegar a abrir diligencias porque «al tratarse de posibles delitos contra la libertad sexual, es requisito esencial previo que las víctimas presenten denuncia», señalan fuentes próximas a la investigación. Si las profesionales que aportaron su testimonio en el procedimiento interno acudiesen a la vía judicial, la Fiscalía «actuaría en consecuencia».

El informe definitivo de la Unidad de Igualdad del SMS apuntaba a «indicios que corroboran la existencia de [presunto] acoso sexual». Como adelantó este diario, las 13 profesionales que aportaron su testimonio refirieron presuntos tocamientos en la espalda, la nuca, los muslos, el pelo, la cara o las nalgas. Muchas de ellas eran médicas internas residentes (MIR) de primer año cuando pasaron por estas experiencias. Pero se trata en todos los casos de testimonios aportados en el marco de un procedimiento administrativo interno, y no de denuncias judiciales. De ahí el archivo del caso por parte de la Fiscalía.

La Unidad de Igualdad censuró la actuación de la dirección del hospital. El informe señaló «la inacción de «los mandos de la dirección de la Gerencia», habló de «cuestionamiento» a las víctimas e incluso de la persistencia de una «cultura de la violencia» en el servicio de Urgencias.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  3. 3 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  4. 4

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  5. 5

    Hieren en Cartagena a un joven con un arma blanca y la emprenden a golpes con el agresor
  6. 6 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  7. 7

    El alcalde de Cieza pierde la cuestión de confianza y abre la puerta a un acuerdo entre PSOE y Vox para echarlo
  8. 8

    Un tiroteo deja un herido por un presunto ajuste de cuentas en Molina de Segura
  9. 9 Los pediatras alertan sobre un chat que incita a autolesionarse
  10. 10

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve médicas

La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve médicas