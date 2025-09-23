La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La presidenta del PP en Calasparra, María Marín. LV

La Fiscalía exige la reapertura del 'caso Caravaca Jubilar', que mantenía investigada a la concejala de Calasparra María Marín

El Ministerio Público sostiene que existen «numerosos indicios» contra la presidenta del PP del municipio calasparreño y Rigabert y reclama que el asunto llegue a juicio

LA VERDAD

Murcia

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:49

La Fiscalía reclama al Juzgado de Instrucción número 2 de Caravaca de la Cruz que revoque el archivo del 'caso Caravaca Jubilar', que sobreseyó ... provisionalmente a mediados de mayo. En un escrito, al que LA VERDAD ha tenido acceso, el Ministerio Público deja constancia de su convencimiento de que existen «numerosos indicios» de la presunta comisión de los delitos investigados y reclama que se lleve a juicio este procedimiento, que mantenía investigados a la presidenta, concejala y portavoz del PP de Calasparra, María Marín, quien fue responsable de Contabilidad del consorcio Caravaca Jubilar; y al exgerente del mismo ente público, Juan Rigabert, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

