La Fiscalía exige la reapertura del 'caso Caravaca Jubilar', que mantenía investigada a la concejala de Calasparra María Marín

La Fiscalía reclama al Juzgado de Instrucción número 2 de Caravaca de la Cruz que revoque el archivo del 'caso Caravaca Jubilar', que sobreseyó ... provisionalmente a mediados de mayo. En un escrito, al que LA VERDAD ha tenido acceso, el Ministerio Público deja constancia de su convencimiento de que existen «numerosos indicios» de la presunta comisión de los delitos investigados y reclama que se lleve a juicio este procedimiento, que mantenía investigados a la presidenta, concejala y portavoz del PP de Calasparra, María Marín, quien fue responsable de Contabilidad del consorcio Caravaca Jubilar; y al exgerente del mismo ente público, Juan Rigabert, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

La magistrada, a la hora de dar carpetazo al asunto, remarcó que existían «múltiples inconsistencias» en la acusación que realiza la Fiscalía y concluyó que, de la investigación de estos años, no se desprenden «indicios solventes de criminalidad» contra los dos investigados. «Ni se ha acreditado que sean los máximos y únicos responsables de la anotación contable, confección y presentación para su aprobación durante la totalidad del largo lapso temporal que abarca la investigación (2003- 2014), ni que existiera un plan preconcebido entre ambos para actuar en concierto y sinergia para lograr propósitos ilícitos», subrayó la magistrada.

El Ministerio Público, en su escrito, trata de rebatir las conclusiones a las que llega la instructora. El fiscal asegura que el hecho de que Marín era la responsable de la contabilidad de la mercantil Caravaca Jubilar es un hecho que no se ha cuestionado durante la instrucción y que, a su entender, aparece debidamente acreditado en la instrucción. «Negar la existencia de indicios al respecto permite a la instructora no entrar a valorar las innumerables irregularidades y falsedades contables que han sido objeto de investigación», incide.

La Fiscalía también alude a esa supuesta falta de concreción en la imputación, alegando que el informe de este organismo resultó lo suficientemente detallado como para conocer los hechos denunciados y la participación de cada investigado. En este punto el Ministerio Público remarca que «se está realizando un análisis de fondo y una valoración de las testificales que debería realizarse, en su caso, en el acto de juicio oral».

La Fiscalía no es la única que ha recurrido el archivo de la jueza de 'Caravaca Jubilar'. La acusación particular -que ejerce el secretario de política municipal del PSOE de Calasparra, Francisco Javier Giménez- sostiene que «existe una base indiciaria suficiente y plural que justifica la continuación del procedimiento». Esta parte sostiene que el auto de la jueza «parte de una valoración anticipada de prueba propia del juicio oral, algo proscrito en esta fase procesal».