La Fiscalía advierte de que las cifras de siniestralidad laboral son «inasumibles» El delegado de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo advierte de que los procedimientos por muerte en el trabajo se hacen ya esperar de media hasta siete años y aboga por la creación de juzgados especializados

La consejera Marisa López Aragón; el fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera; y el fiscal de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Javier Muñoz, este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Murcia.

Alicia Negre Murcia Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:36 | Actualizado 12:46h.

El fiscal de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Javier Muñoz, dejó clara su preocupación, este miércoles, en su visita a la Región, por unas cifras de siniestralidad laboral que, remarcó, son «inasumibles». Muñoz hizo estas declaraciones en Murcia con motivo de la firma de un convenio con la Comunidad Autónoma para tratar de aliviar esas cifras y mejorar la persecución de los delitos relacionados con esta materia en la Región. Acompañado del fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera; y de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón; el fiscal de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo incidió en que la accidentalidad en el trabajo se trata de «un problema social muy grave» y lamentó que «la cultura preventiva no existe en determinadas empresas».

El año pasado, según desgranó Díaz Manzanera, llegaron a los juzgados ocho casos de accidentes laborales mortales, dos más que un año antes. Más llamativo aún fue el repunte de los casos de lesiones imprudentes en accidente laboral, que pasaron de 896 a 1380, un 54% más. En lo que va de año, ya han entrado a los tribunales nueve procedimientos por fallecimientos de trabajadores, más que en todo el año pasado. «creo que debemos un poco imbuir a toda la sociedad una cultura preventiva y de una manera u otra hay que acabar con esto», subrayó Muñoz, que advirtió del problema existente con las pequeñas empresas y las subcontratas. «Igual que las empresas grandes y potentes sí lo lo hacen, las empresas pequeñas que no tienen músculo económico la prevención no la integran», remarcó.

El fiscal de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo también hizo hincapié en la necesidad de agilizar los procedimientos. El fiscal delegado de siniestralidad laboral en la Comunidad, Antonio Jesús Vivo Pina, advirtió en la última memoria de que los casos de accidentes mortales en la Región ya se hacen esperar una media de siete años para llegar a juicio. «Nosotros hemos abogado siempre por juzgados especializados para tratar de agilizar», recalcó Muñoz. «No hay que olvidar que hay unas víctimas que en muchos casos están esperando unas indemnizaciones que tienen que cobrar, porque evidentemente han perdido su capacidad económica de ingresos».

La consejera anunció, por su parte, que el Ejecutivo regional formará a fiscales para mejorar la eficacia en la investigación y enjuiciamiento de estos delitos. Esta formación especializada, centrada en normativa técnica y prevención de riesgos laborales, forma parte del convenio suscrito este miércoles, «que refuerza la colaboración institucional y permite avanzar hacia una mayor protección de los derechos de los trabajadores».