La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La consejera Marisa López Aragón; el fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera; y el fiscal de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Javier Muñoz, este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Murcia. CARM

La Fiscalía advierte de que las cifras de siniestralidad laboral son «inasumibles»

El delegado de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo advierte de que los procedimientos por muerte en el trabajo se hacen ya esperar de media hasta siete años y aboga por la creación de juzgados especializados

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:36

El fiscal de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Javier Muñoz, dejó clara su preocupación, este miércoles, en su visita a la Región, por unas cifras de siniestralidad laboral que, remarcó, son «inasumibles». Muñoz hizo estas declaraciones en Murcia con motivo de la firma de un convenio con la Comunidad Autónoma para tratar de aliviar esas cifras y mejorar la persecución de los delitos relacionados con esta materia en la Región. Acompañado del fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera; y de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón; el fiscal de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo incidió en que la accidentalidad en el trabajo se trata de «un problema social muy grave» y lamentó que «la cultura preventiva no existe en determinadas empresas».

El año pasado, según desgranó Díaz Manzanera, llegaron a los juzgados ocho casos de accidentes laborales mortales, dos más que un año antes. Más llamativo aún fue el repunte de los casos de lesiones imprudentes en accidente laboral, que pasaron de 896 a 1380, un 54% más. En lo que va de año, ya han entrado a los tribunales nueve procedimientos por fallecimientos de trabajadores, más que en todo el año pasado. «creo que debemos un poco imbuir a toda la sociedad una cultura preventiva y de una manera u otra hay que acabar con esto», subrayó Muñoz, que advirtió del problema existente con las pequeñas empresas y las subcontratas. «Igual que las empresas grandes y potentes sí lo lo hacen, las empresas pequeñas que no tienen músculo económico la prevención no la integran», remarcó.

El fiscal de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo también hizo hincapié en la necesidad de agilizar los procedimientos. El fiscal delegado de siniestralidad laboral en la Comunidad, Antonio Jesús Vivo Pina, advirtió en la última memoria de que los casos de accidentes mortales en la Región ya se hacen esperar una media de siete años para llegar a juicio. «Nosotros hemos abogado siempre por juzgados especializados para tratar de agilizar», recalcó Muñoz. «No hay que olvidar que hay unas víctimas que en muchos casos están esperando unas indemnizaciones que tienen que cobrar, porque evidentemente han perdido su capacidad económica de ingresos».

La consejera anunció, por su parte, que el Ejecutivo regional formará a fiscales para mejorar la eficacia en la investigación y enjuiciamiento de estos delitos. Esta formación especializada, centrada en normativa técnica y prevención de riesgos laborales, forma parte del convenio suscrito este miércoles, «que refuerza la colaboración institucional y permite avanzar hacia una mayor protección de los derechos de los trabajadores».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  3. 3 La Guía Michelin incorpora un restaurante de la Región de Murcia a su lista de recomendaciones
  4. 4 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  5. 5

    El hotel Arco de San Juan de Murcia reabrirá en la primavera del próximo año: así será el primer cinco estrellas de la ciudad
  6. 6 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  7. 7

    Piden 14 años para el acusado de forzar cuatro veces a una menor en la Región de Murcia: «Tengo pesadillas desde que me agredió sexualmente»
  8. 8

    La línea Murcia - Alicante se hará en tren y autobús este fin de semana por unas obras ferroviarias
  9. 9 Este producto que tiras por el fregadero es un elixir para tus plantas: el abono natural más barato
  10. 10

    Carlos Alcaraz tumba a Taylor Fritz y también reina en Tokio: octavo título del año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Fiscalía advierte de que las cifras de siniestralidad laboral son «inasumibles»

La Fiscalía advierte de que las cifras de siniestralidad laboral son «inasumibles»