Pulsera antimaltrato. R. C.

La fiscal lleva años alertando en la Región de Murcia de «fallos técnicos» de las pulseras antimaltrato

El uso de los aparatos, que desde 2022 se ha cuadruplicado, se ve dificultado en zonas rurales o con poca cobertura

Alicia Negre

Alicia Negre

Martes, 23 de septiembre 2025, 01:41

Son una de las principales herramientas para proteger a las víctimas de violencia de género, pero llevan años dando problemas. Las pulseras antimaltrato ... se han colocado en las últimas semanas en el centro del debate tras destaparse una supuesta brecha de seguridad con el cambio de operador telefónico que ha llevado al Ministerio de Igualdad a anunciar una nueva licitación del servicio. Un percance puntual que, remarcan fuentes de la Delegación del Gobierno, ya está «solucionado» y «nunca comprometió la seguridad de la mujeres».

