La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María consulta su dispositivo Cometa en una calle cercana a su vivienda, en Murcia. Nacho García

Una víctima protegida con pulsera en Murcia: «Me dijeron que él estaba fuera de cobertura y sentí pánico»

La mujer relata la «angustia» que sufrió en junio cuando un fallo técnico la dejó dos días sin el sistema de seguridad

Alicia Negre

Alicia Negre

Martes, 23 de septiembre 2025, 01:41

María conoce de cerca el miedo. Esta vecina de Murcia (que utiliza un pseudónimo para proteger su identidad) es una de las víctimas de ... malos tratos de la Región que, a día de hoy, se encuentran protegidas con las 207 pulseras antimaltrato activas en la Región. Un dispositivo que le ha acompañado en diversas etapas desde que decidió en septiembre de 2021 plantar cara a la violencia que la atenazaba y que, remarca de antemano, le da la seguridad necesaria para seguir adelante. María denuncia, sin embargo, que el pasado junio un problema de cobertura provocó que durante dos días y medio el centro Cometa, que se encarga de la supervisión del sistema, no pudiera localizar a su agresor y comprobar que su seguridad no estaba en peligro. «Me dijeron que él estaba fuera de cobertura y que llevara cuidado, que tratara de estar acompañada y no salir de casa», recuerda. «Sentí pánico».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  3. 3 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  4. 4 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  5. 5

    El alcalde de Cieza pierde la cuestión de confianza y abre la puerta a un acuerdo entre PSOE y Vox para echarlo
  6. 6

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  7. 7

    Pequeñas bodegas para grandes vinos: la artesanía de la viticultura en la Región de Murcia
  8. 8

    Los hogares murcianos concentran la mitad de su riqueza en la vivienda
  9. 9

    La dificultad para renunciar al coche frena el cambio en la movilidad en Murcia
  10. 10 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 22 al 26 de septiembre en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una víctima protegida con pulsera en Murcia: «Me dijeron que él estaba fuera de cobertura y sentí pánico»

Una víctima protegida con pulsera en Murcia: «Me dijeron que él estaba fuera de cobertura y sentí pánico»