Las firmas de tecnología de la salud y el SMS acentúan la colaboración Empresas 'start-ups' regionales expondrán soluciones a hospitales, clínicas y aseguradoras en una jornada el 2 de octubre en Cartagena

LA VERDAD Murcia Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:38 Comenta Compartir

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), junto con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (Ceeic), celebrará el próximo jueves 2 de octubre una jornada con el objetivo de conectar la demanda real de hospitales, clínicas y aseguradoras con soluciones tecnológicas desarrolladas por 'start-ups' y empresas de la Región de Murcia.

La sesión, enmarcada en el programa 'CreceStartup Health', contará con la participación del Servicio Murciano de Salud (SMS) y de gerentes, jefes de servicio, coordinadores, responsables de área y profesionales de centros de salud, así como representantes del ecosistema sanitario. Esta presencia convierte la jornada en un punto de encuentro estratégico entre quienes definen necesidades clínicas y quienes aportan innovación. El director del Info, Joaquín Gómez, subrayó que será «una palanca para acelerar la adopción de tecnología sanitaria regional, al servicio de pacientes y profesionales. Encaja con la hoja de ruta del Gobierno regional para impulsar la transferencia al sistema asistencial, fortalecer la competitividad empresarial y posicionar a la Región como referente en 'healthtech'».

Se presentarán tecnologías disruptivas listas para su implementación en entornos hospitalarios, como es el caso de sistemas de monitorización de pacientes y localización de equipamiento médico, soluciones de guiado inclusivo, prótesis biónicas avanzadas o tecnologías para la detección temprana de lesiones traumatológicas. Asimismo, se conocerán desarrollos tecnológicos en análisis genéticos y bioinformáticos para medicina personalizada, equipamiento UCI polivalente e independiente, dispositivos para medir la calidad del sueño y ritmos circadianos, herramientas para la detección de anomalías cardiacas, soluciones de cribado temprano de la sepsis y cribado vascular mediante imágenes con y sin contraste, entre otras herramientas.