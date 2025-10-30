La FFIS y el IMIB acercan los últimos avances a miles de personas en la Semana de la Ciencia 2025

Más de una treintena de actividades, investigadores de distintas áreas y la participación de centros de salud consolidan la presencia del instituto en el mayor evento divulgativo de la Región

El Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB) y la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS) han vuelto a formar parte de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2025, celebrada el pasado fin de semana en Murcia. En esta edición, el instituto contó con dos 'stands' propios y más de treinta actividades simultáneas que permitieron acercar la investigación biomédica a miles de visitantes.

Por primera vez, la presencia se ha estructurado en dos espacios diferenciados, cada uno con una programación propia y con la participación de un amplio abanico de profesionales del ámbito sanitario, investigador y educativo. Desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de octubre, el flujo constante de público —estudiantes, familias y curiosos de todas las edades— convirtió el recinto de la Fica en un laboratorio al aire libre.

Plataformas científicas

Cuatro de las principales plataformas científicas del IMIB participaron de forma activa en las actividades divulgativas: Patología Molecular, Ensayos Clínicos, Genómica y Terapias Avanzadas. Cada una de ellas diseñó experiencias interactivas para mostrar el trabajo que realizan en los laboratorios y hospitales.

La Plataforma de Patología sorprendió a los asistentes con demostraciones sobre el uso del nitrógeno líquido y su papel en la conservación de muestras biológicas, mientras que el equipo de Ensayos Clínicos propuso un divertido juego en el que los más pequeños simulaban participar en un estudio, firmaban un 'consentimiento informado' y fabricaban su propio medicamento con golosinas.

Por su parte, la Plataforma de Genómica ofreció talleres sobre el ADN y la secuenciación genética, y Terapias Avanzadas mostró cómo la investigación permite desarrollar nuevos tratamientos personalizados.

Una de las grandes novedades de este año fue la participación de dos centros de salud, que se incorporaron por primera vez al evento para divulgar la importancia de la investigación en Atención Primaria. Los equipos abordaron temas como los trastornos alimentarios y la obesidad infantil, mostrando a los visitantes cómo la prevención y la educación en hábitos saludables pueden cambiar el futuro de la salud pública.

El IMIB también contó con la participación de varios investigadores básicos y clínicos, que ofrecieron demostraciones prácticas y experimentos para todos los públicos. Alberto Baroja, del grupo de Inflamación, Trasplante y Tolerancia, protagonizó uno de los talleres más concurridos, con actividades centradas en la tolerancia inmunológica y los trasplantes.

Otro de los espacios más visitados fue el de César Salcedo, del Hospital Virgen de la Arrixaca, quien presentó su taller sobre osteogénesis y robótica. A través de plastilina y herramientas quirúrgicas reales, explicó a los niños cómo se alargan los huesos o se regenera el tejido óseo en casos de enfermedades como la acondroplasia.

También destacó la participación de Cristina Tomás, investigadora del Hospital Reina Sofía, que abordó el uso responsable de los antibióticos con un divertido 'kahoot' sobre resistencia bacteriana en el que participaron decenas de escolares divididos en equipos de bacterias, virus y hongos.

La campaña 'Grita!'

El viernes 24, la FFIS y el IMIB llevaron al escenario principal de la Fica la 'performance' de la campaña 'Grita!', iniciativa del Gobierno regional para prevenir el suicidio adolescente.

La actividad incluyó una representación teatral, testimonios de psicólogas y una conversación con el público joven, que participó activamente en una reflexión sobre salud mental.

