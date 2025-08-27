Estos son los famosos preferidos de los murcianos para viajar en BlaBlaCar Entre los primeros puestos se encuentra el tenista Carlos Alcaraz y el presentador el influencer Xuso Jones

BlaBlaCar, la plataforma de viajes compartidos que han probado 435.000 murcianos, ha publicado su encuesta anual: ¿Con quién viajarías en BlaBlaCar? La compañía ha preguntado a qué famosos elegirían si tuvieran la oportunidad de compartir coche con algunas de las personas más reconocidas en el ámbito cultural, político o del entretenimiento.

En esta nueva edición del sondeo, el tenista Carlos Alcaraz se convierte en la opción favorita de los murcianos para compartir coche, con un 46% de los votos. Por otro lado, el segundo puesto se lo lleva el cantante, influencer y presentador Xuso Jones, así lo opinan el 29% de los encuestados. Finalmente, la medalla de bronce se la lleva una de las bandas españolas más escuchadas actualmente, Arde Bogotá, con un 16%. Dentro de este ránking de personajes murcianos destacados, encontramos también al escritor y periodista Arturo Perez-Reverte y al actor Jaime Lorente.

Otros murcianos destacados para compartir un viaje en BlaBlaCar son la cantante y compositora Ruth Lorenzo, el youtuber e influencer TheGrefg, la mediática Bárbara Rey, el cómico Miguel Maldonado, y la influencer y presentadora de La Pija y La Quinqui, Mariángeles Maturana.

¿A dónde llevarían los usuarios de BlaBlaCar a sus acompañantes?

El coche compartido es una forma de viajar eficiente, sostenible y económica, que permite viajar a pequeñas y medianas localidades españolas de manera directa. Es por esto que, a la hora de escoger dónde ir con sus acompañantes de coche compartido, un 34% de los murcianos encuestados ha señalado que llevaría a su compañero de viaje a conocer Caravaca de la Cruz. La segunda opción sería ir a conocer Moratalla con un 19%. La medalla de bronce se la lleva Calasparra, así opinan el 11% de las personas sondeadas.

Para facilitar los desplazamientos entre esos pequeños municipios españoles, BlaBlaCar ha puesto en marcha el BlaBlaBono del verano, que ofrece un descuento del 50% a los pasajeros elegibles que quieran viajar este verano a cualquier rincón del país.

Los favoritos de los españoles para viajar en coche compartido

A nivel nacional, este año los preferidos a la hora de compartir trayecto son Rafa Nadal, Alejandro Sanz y Dani Rovira. Rafa Nadal, con cerca del 25% de los votos, no es el único deportista con el que los españoles les gustaría encontrarse en un BlaBlaCar: un 15% escogerían viajar con Fernando Alonso, y otro 14% con Carlos Alcaraz.

En el mundo de la música, el cantante Alejandro Sanz lidera la encuesta con un 20%, seguido de la artista catalana Rosalía con un 15% y, cierra el podio Aitana, con un 14%. En el sector del entretenimiento, el actor andaluz Dani Rovira, es el favorito de los encuestados con un 16%. Le siguen como grandes compañeros de viaje el malagueño Antonio Banderas (14%) y el gallego Mario Casas (12%).

En el ámbito de la política, Isabel Díaz Ayuso, con un 29% de los votos, es la presidenta regional preferida para compartir coche, seguida de la Presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (17%), la Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite (13%), el Presidente de la Rioja (9%), Gonzalo Capellán de Miguel y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (9%).

«Un año más, vemos mucha diversidad entre los famosos favoritos para realizar un viaje en coche compartido. Esto es algo que nos enorgullece, ya que BlaBlaCar lleva quince años siendo un espacio de socialización y entendimiento entre personas de todo tipo. De hecho, la encuesta arroja que el 95% de los españoles sondeados considera que un viaje en coche compartido es el espacio idóneo para que personas con distintos puntos de vista lleguen a un entendimiento» destacó Sara Benavent Herranz, responsable de comunicación de BlaBlaCar en España y Portugal.