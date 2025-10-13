Los fallecidos por accidente laboral aumentan en este 2025 en la Región de Murcia La industria manufacturera, la agricultura, ganadería, silvicultura y la pesca entre las actividades económicas con mayor número de siniestros durante la jornada de trabajo

LA VERDAD Lunes, 13 de octubre 2025, 13:37

Un total de 24 trabajadores falleció en accidente laboral en los ocho primeros meses del año en la Región de Murcia, diez más que en el mismo periodo de 2024, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Del total registrado en la Región, 19 tuvieron lugar durante la jornada laboral y cinco al ir o al volver del lugar de trabajo. Todos correspondieron a trabajadores por cuenta ajena excepto uno. El número de accidentes con resultado de baja en la comunidad ascendió a 14.150 entre enero y agosto, de los que 12.200 se produjeron durante la jornada laboral y el resto, 1.950, 'in itínere'. El 96% afectó a trabajadores por cuenta ajena.

La actividad económica que acumuló un mayor número de siniestros durante la jornada laboral en la Región fue la relacionada con la industria manufacturera (2.922); seguida de agricultura, silvicultura y pesca (1.890); construcción (1.696); comercio (1.493) y administración y servicios auxiliares (1.305).

Un 4% menos de accidentes mortales en España

La mayor parte de los accidentes mortales del periodo enero-agosto se realizaron por infartos y derrames cerebrales (169), golpes por la caída de un trabajador (64), quedarse atrapado o sufrir una amputación (54) y accidentes de tráfico (52).

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron un 1,5% hasta agosto tras registrarse 398 fallecidos. Mientras que los siniestros 'in itínere', ir o volver del trabajo, con resultado de muerte disminuyeron un 3,2%, hasta un total de 91 fallecidos.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 180, con un descenso del 14,3% frente a 2024. También recortó su cifra de siniestros mortales el sector agrario, donde fallecieron 34 trabajadores. Por contra, los accidentes con resultado de muerte en jornada de trabajo subieron en la construcción, con 113 fallecidos, 20 más que en 2024 (+21,5%), y en la industria, con 71 muertes.

El índice de incidencia de accidentes mortales (número de accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores) bajó hasta agosto un 3,4%, con descensos del 16% y del 4,3% en servicios y agricultura, e incrementos del 18,3% y del 5,9% en la construcción y la industria, respectivamente.