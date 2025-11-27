Fallece monseñor Francisco Gil Hellín, arzobispo emérito de Burgos

LA VERDAD Murcia Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:53 Comenta Compartir

Francisco Gil Hellín, arzobispo emérito de Burgos, falleció este jueves por la tarde en Murcia. Su capilla ardiente se instalará este viernes a partir de las 8.00 horas en la capilla de Santiago Apóstol del Palacio Episcopal. A las 16.30 horas tendrá lugar la celebración de la Eucaristía, presidida por el obispo de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, en la Catedral de Murcia. Al finalizar la misa, los restos mortales de monseñor Francisco Gil Hellín serán trasladados a Burgos en cuya catedral recibirá sepultura.

El arzobispo que nació en La Ñora

Monseñor Francisco Gil Hellín (1940), nacido en la pedanía murciana de La Ñora, se formó en el Seminario Mayor San Fulgencio de Murcia y en 1966 marchó a Italia para obtener la licenciatura de Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y después la de Teología Moral en la Academia Pontificia Alfonsiana de Roma. De regreso a España, se doctoró en Teología por la Universidad de Navarra.

Se ordenó sacerdote en 1973 y ejerció como canónigo penitenciario en Albacete y en Valencia, antes de ser nombrado subsecretario del Pontificio Consejo para la Familia de la Santa Sede. En 1996, fue nombrado por el Papa san Juan Pablo II secretario del Dicasterio de la Curia Romana. En 2002, fue nombrado arzobispo de la Archidiócesis de Burgos y pasó a formar parte del Comité de Presidencia del Pontificio Consejo para la Familia. En 2015, el Papa Francisco aceptó su renuncia como arzobispo y, en 2018, fue nombrado administrador apostólico de Ciudad Rodrigo.

En la Conferencia Episcopal Española fue miembro de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, y miembro de la Comisión Episcopal para el Clero.

«La última etapa de mi vida al servicio de mi tierra natal»

El 1 de junio de 2021 monseñor Gil Hellín celebraba en Murcia su 25 aniversario episcopal. En aquella celebración dedicaba unas emotivas palabras a su tierra natal a la que regresaba para vivir la etapa de su jubilación: «Llego a Murcia a vivir mis últimos años, y me encuentro con un obispo con altas facultades de responsabilidad; me acoge, me trata y me corresponde con el cariño con el que yo me siento especialmente identificado y gozoso. Junto a él, también hay un clero maravilloso que me ha hecho renovar mi realidad de murciano… El Señor ha querido traerme en la última etapa de mi vida a Murcia para vivir al servicio de mi tierra natal».

Descanse en paz.

