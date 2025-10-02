La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Francisco Briones. RTVE

Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia

Nacido en 1978, se incorporó en 2014 al centro territorial, donde desarrolló funciones de reportero gráfico

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:32

El director de RTVE en Murcia, Francisco Briones, falleció este jueves en la capital de la Región.

Briones, nacido en 1978, era diplomado en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones por la Universidad de Alicante y técnico superior de Sonido por el IES Puerta Bonita de Madrid, según la página web de RTVE.

Inició su carrera en RTVE tras obtener una plaza de técnico superior de sonido en la convocatoria general de 2007 en el Centro de Producción de Sant Cugat, en Cataluña, donde participó y diseñó producciones y retransmisiones de TVE.

Se trasladó a Madrid en 2011, pasando a formar parte del equipo de sonido de TVE en Prado del Rey, donde se especializó en postproducción. En 2014 se incorporó al centro territorial de RTVE en Murcia, donde desarrolló las funciones de reportero gráfico.

