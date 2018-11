Los VTC que no exhiban el distintivo regional podrán ser multados con hasta 400 euros

Ginés Navarro colocaba con mimo en su Mercedes Vito los nuevos distintivos regionales para VTC (Vehículos de Transporte con Conductor). «Es la manera de diferenciar a las empresas», subrayaba satisfecho el administrador de la firma familiar La Manga RentaCar, cuya flota de 250 vehículos de alquiler, seis taxis y cinco autobuses, incluye seis VTC. Navarro fue uno de los cuatro empresarios que acudió ayer a la Consejería de Fomento a recoger el nuevo distintivo diseñado por la Consejería de Fomento, con un doble objetivo: diferenciarles de los taxis y permitir que la inspección y las Fuerzas de Seguridad puedan comprobar que los VTC cuentan con una autorización administrativa.

«En los aeropuertos de Alicante y San Javier y en los entornos de las estaciones de tren y autobús, hay 'piratas' que se valen de un coche de color negro para operar como profesionales VTC, sin pagar impuestos», criticó Ginés Navarro. «Hacen falta más inspecciones». El distintivo era una medida que reclamaban tanto las doce empresas que operan en la Región con Vehículos de Transporte con Conductor, como el gremio de los taxistas. «Es algo que hemos solicitado a la Consejería porque antes no sabíamos si se trataba de un coche pirata y ahora podremos controlarlos y la Policía Local les podrá solicitar la documentación», destacó Sergio Navarro, presidente de la Cooperativa Radio Taxi Murcia.

«No hay conflicto»

El consejero Valverde advierte de que es una medida obligatoria «a partir del 3 de diciembre»

Navarro acudió a la presentación del distintivo para evidenciar que entre los taxis y los VTC «no hay conflicto». El distintivo pretende evitar la competencia desleal y, durante los próximos veinte días, la Consejería se lo hará llegar gratuitamente a los titulares de autorizaciones VTC. «Su no utilización conlleva sanción», advirtió el consejero de Fomento, Patricio Valverde. «Es obligatorio llevarlo a partir del 3 de diciembre».

Fomento llevará a cabo inspecciones y el incumplimiento supondrá una multa de 301 a 400 euros. «También habrá sanciones de hasta 1.000 euros para los 'piratas'», apuntó el consejero. Silverio Ramón Carbonell colocaba el distintivo en su VTC cumpliendo escrupulosamente con la orden que publicó ayer el Boletín Oficial de la Región. La pegatina delantera, en la parte superior derecha de la luna delantera del coche, para exhibir la matrícula del vehículo autorizado y el mes y el año en el que el titular de la autorización deberá proceder a su visado.

La pegatina trasera, con la bandera de la Región, la colocó en la parte inferior izquierda de la luna trasera. «Fui taxista en Murcia durante catorce años y decidí cambiar por las limitaciones: no podía ofrecer servicios ni en Alcantarilla ni Molina...», explicaba sobre su decisión de cambiar el blanco de su taxi por el negro de VTC. «El 90% de los servicios que realizo ahora son con empresas para recoger a clientes suyos en aeropuertos o estaciones de tren».

El coche nupcial

En los VTC no hay tarifas por kilómetro como en los taxis. «No podemos salir sin contratar previamente el coste del trayecto», comentaba mostrando una hoja de ruta y contrato. La empresa de Silverio, TWH Quality Services, de Cabezo de Torres, cuenta con seis VTC. «Nuestro vehículo 'premium' lo han contratado de coche nupcial en una boda, por 220 euros», ejemplificaba sobre la disparidad de servicios que ofrece. «Nosotros trabajamos con turistas a través de las agencias de viajes», apuntaban Francisco Carrillo y Pedro Vera, de Auto Fuensanta, en Espinardo. «Tenemos once VTC».

En la Región hay 111 licencias de Vehículos de Transporte con Conductor y 770 de taxis, lo que supone una ratio de un VTC por cada ocho taxis, cuando la ley establece una ratio de 1 a 30. El consejero admitió que no se cumple la norma y aseguró que «esa ratio no se va a aumentar». De forma que Fomento no entregará licencias a Uber o Cabify. La competencia de estas plataformas solo se producirá con los vehículos llegados de comunidades del entorno, como Valencia, ya que la ley permite a los VTC realizar un 20% de sus rutas desde su comunidad de origen. «Habrá multas de 300 a 500 euros por superar ese 20%», aclaró el consejero tanto a chóferes murcianos como foráneos.