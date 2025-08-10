La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alicia Gallego y Miguel Ángel Martínez aprobaron este junio las oposiciones de Secundaria en el primer intento.

Del examen a dar clase en el instituto: opositores que han aprobado a la primera

Alicia Gallego, de Inglés, y Miguel Ángel Martínez, de Matemáticas, han conseguido la plaza de docente a la primera

David Gómez

David Gómez

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:16

La expresión 'llegar y besar el santo' se puede aplicar a la perfección a los casos de Alicia Gallego Díaz y Miguel Ángel Martínez Pay. ... Son dos casos de personas que han conseguido plaza de docente en institutos de la Región en las oposiciones de Secundaria, las primeras a las que ellos se presentaban. Algo que no es lo habitual, y menos en procesos como el último celebrado, que se caracterizó por presentar una tasa muy alta de suspensos que ha hecho que cerca de 300 plazas ofertadas se queden sin cubrir. El próximo 11 de septiembre darán clase a alumnos por primera vez y lo harán como funcionarios en prácticas, sin haber vivido antes la experiencia de ser interinos.

