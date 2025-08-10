Del examen a dar clase en el instituto: opositores que han aprobado a la primera

La expresión 'llegar y besar el santo' se puede aplicar a la perfección a los casos de Alicia Gallego Díaz y Miguel Ángel Martínez Pay. ... Son dos casos de personas que han conseguido plaza de docente en institutos de la Región en las oposiciones de Secundaria, las primeras a las que ellos se presentaban. Algo que no es lo habitual, y menos en procesos como el último celebrado, que se caracterizó por presentar una tasa muy alta de suspensos que ha hecho que cerca de 300 plazas ofertadas se queden sin cubrir. El próximo 11 de septiembre darán clase a alumnos por primera vez y lo harán como funcionarios en prácticas, sin haber vivido antes la experiencia de ser interinos.

Lo primero que dejan claro tanto Alicia -de 24 años, natural de Mazarrón y de la especialidad de Inglés- como Miguel Ángel -25 años, vecino de Calasparra y de Matemáticas- es que ellos no son más listos que nadie ni se han preparado mejor que los demás. Han estudiado mucho, por supuesto, pero admiten que detrás de su éxito hay una dosis de suerte que no tuvieron otros opositores que también trabajaron duro.

Alicia Gallego, que tendrá su primera oportunidad docente en el IES Alcántara de Alcantarilla, tuvo muy claro desde adolescente que quería ser profesora de Inglés. Se graduó en Filología Inglesa en 2022 y, tras sacarse el máster de profesorado y trabajar un año en una academia, fijó la vista en las oposiciones de 2025, dedicándose exclusivamente a prepararlas durante todo el último curso. Estudiaba «entre ocho y nueve horas diarias», enfrentándose el pasado 21 de junio a la primera parte de la oposición, que constaba de un ejercicio teórico y otro práctico. «En el teórico me salió uno de los temas que mejor me sabía, pero el práctico fue muy difícil, salimos todos desconcertados y ha hecho que mucha gente que iba muy bien preparada no haya podido aprobar», relata Alicia.

La media entre ambas pruebas le permitió acceder a la segunda parte de la oposición, la presentación y defensa de la programación didáctica. Allí no le pudo ir mejor. Sacó un 10, lo que fue clave para que quedara en buena posición y lograra la plaza en una especialidad en la que, a diferencia de otras, se han cubierto todas. «Me siento feliz y agradecida, pero también estoy un poco con el síndrome del impostor. La gente me dice que es un logro lo que he conseguido, pero soy consciente de que muchos compañeros se han quedado en el camino porque no han tenido tanta suerte», confiesa la nueva docente, quien admite que está «expectante» ante el inicio de curso y no teme a enfrentarse a los jóvenes alumnos. «Todos hemos sido adolescentes, hay que comprenderlos», dice. De cara a futuras oposiciones, Alicia plantea más claridad en las correcciones y reclamaciones, así como una prueba práctica «en la que se pueda mostrar algo más el conocimiento del idioma y la capacidad docente».

Miguel Ángel Martínez Pay es graduado en Matemáticas desde 2021, tras cuatro años duros en los que estudió «muchísimo». Realizó tras acabar la carrera un máster en Ciencia de Datos y, después de este, el que habilita para ser profesor, combinándolo con el trabajo en la universidad y la realización de un doctorado centrado en la Inteligencia Artificial. Reconoce que solo pudo dedicarse en cuerpo y alma a la oposición «durante unos meses». Eso sí, muy intensos, «descansando solo para comer y dormir».

A la hora de estudiar, priorizó la parte teórica a la práctica. El tema que escogió en el examen, 'Derivadas y sus aplicaciones', lo llevaba muy bien preparado, por lo que obtuvo una calificación de 3,8 sobre 5. Asimismo, los problemas planteados en la prueba práctica los solventó «gracias a la buena base que llevaba de la carrera, que tengo aún reciente». Entre los dos, un 6,9 de media.

Solventó la programación didáctica y también la fase de concurso, pese a que apenas tenía puntos por su falta de experiencia docente. En cualquier caso, la plaza la tenía asegurada, pues en la especialidad de Matemáticas quedaron vacantes 62 de los 120 puestos ofertados. El destino en el que debutará como docente, como funcionario en prácticas, no le puede ser más familiar: el IES Emilio Pérez Piñero de Calasparra. En el que él sacó la ESO y el Bachillerato, «por lo que coincidiré con algunos de los profesores que tuve», señala.

Sobre el reto que se le presenta a partir de septiembre, reconoce que le produce «mucho respeto y responsabilidad, pues hablamos de la educación de personas». Suplirá su falta de experiencia con lo que siempre ha hecho a lo largo de su cuarto de siglo de vida: trabajo, mucho trabajo.