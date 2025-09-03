Un estudio del Cebas-Csic abre la puerta a tratar enfermedades con lipofenoles Investigadores sintetizan una nueva molécula con un alto valor antiinflamatorio que podría ser útil en patologías intestinales y cognitivas

Investigadores del Laboratorio de Fitoquímica y Alimentos Saludables (LabFAS) del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas-CSIC), en colaboración con un equipo de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), han logrado sintetizar una nueva molécula con alto potencial antiinflamatorio a partir de compuestos naturales presentes en el té y en otras matrices vegetales, incluidos los residuos vitivinícolas. Este avance, publicado en la revista científica 'ACS Omega', abre la puerta al uso de lipofenoles como agentes terapéuticos innovadores en el tratamiento de enfermedades intestinales, cognitivas o endocrinas, entre otras patologías.

En el marco del proyecto de investigación 'Lipophenomenon', financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con fondos de la Unión Europea del programa NextGenerationEU/PRTR, los investigadores del Laboratorio de Fitoquímica y Alimentos Saludables (LabFAS) del Cebas-CSIC Sonia Medina, Raúl Domínguez y Cristina García, en colaboración con Carlos Romero y Pablo Fuentes, de la UCLM, han logrado sintetizar la molécula de palmitato de epigalocatequina galato (Pegcc), un lipofenol derivado de catequinas (antioxidantes naturales).

Los lipofenoles son compuestos resultantes de la unión de polifenoles (moléculas ampliamente conocidas por sus propiedades beneficiosas para la salud) con ácidos grasos. Sonia Medina, que lidera el proyecto 'Lipophenomenon', explica que «estas moléculas lipofenólicas están despertando gran interés en la comunidad científica debido a sus propiedades terapéuticas mejoradas respecto de las formas químicas originales. Para llegar a estas conclusiones, en este estudio pionero hemos sintetizado PEGCG mediante la integración de técnicas de síntesis orgánica en colaboración con el grupo de Carlos Romero. La estructura de la nueva molécula sintetizada la hemos confirmado mediante herramientas analíticas avanzadas, como la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas y la resonancia magnética nuclear. En este estudio, además, hemos esclarecido el potencial terapéutico de la nueva molécula sintetizada mediante el desarrollo de ensayos biofuncionales».

Los resultados de esta investigación han revelado una capacidad significativa del compuesto Pegcg para reducir la expresión de la enzima COX-2, clave en el inicio y la progresión del proceso inflamatorio. La enzima COX-2 tiene un papel fundamental en los procesos inflamatorios relacionados con enfermedades intestinales, así como la artritis, la diabetes, el alzhéimer y el párkinson, por lo que las moléculas de Pegcg podrían tener un gran potencial para tratar dichas enfermedades.

«El avance proporcionado por este estudio abre la puerta al uso de lipofenoles como agentes terapéuticos innovadores, al tiempo que ha permitido obtener un patrón estándar para la búsqueda de nuevas fuentes naturales de estos compuestos y su integración en el desarrollo de alimentos funcionales y nutracéuticos», destaca la investigadora Medina.

