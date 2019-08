«El día a día de estar en el vestuario lo voy a echar mucho de menos» Jorge Lledó, durante su última temporada. / LV Jorge Lledó, exjugador y entrenador de baloncesto SÓCRATES SÁNCHEZ Sábado, 31 agosto 2019, 10:45

Jorge Lledó (San Javier, 1980) ha sido un referente en el baloncesto murciano hasta hace unas pocas semanas, cuando decidió colgar las botas por motivos laborales. Tras más de quinientos partidos en competiciones FEB (Federación Española de Baloncesto) y tres ascensos, deja huella en el deporte regional con un currículum lleno de actuaciones para el recuerdo en los diferentes equipos murcianos por los que ha pasado a lo largo de su extensa carrera en el mundo del baloncesto.

-¿Con qué edad empieza a jugar al baloncesto?

-Comencé a jugar al baloncesto en Villena desde bien pequeño, cuando solo tenía nueve años.

-¿Cuándo observó que podía dedicar todos sus esfuerzos y centrarse en este deporte?

-Fue algo que surgió poco a poco; con catorce años llegué al CB Murcia, después pasé por Lucentum, donde debuté en LEB (Liga Española de Baloncesto) con 16 años. Más tarde me fui a jugar a EBA en Archena y ya di el salto a LEB Plata en Plasencia, donde conseguí mi primer contrato profesional. En unos pocos años, cuando me quise dar cuenta estaba haciendo lo que más me gustaba.

-Un sitio donde dejó huella fue Plasencia, allí disputó siete temporadas. ¿Qué sensación le deja que la gente se siga acordando de usted tras tantos años?

-Plasencia es una ciudad especial para mí, estuve siete años. Disfruté muchísimo el estar allí y me trataron como a un placentino más, incluso llegué a dar el pregón de las Ferias en 2010.

-Después de pasar por doce clubes y más de quinientos partidos en competiciones en FEB, ¿qué sintió al anunciar su retirada? ¿Cree que es definitiva?

-Bueno, ha sido el momento más duro que he vivido en el deporte. Por motivos laborales ya no puedo dedicarle el tiempo que creo que es necesario para seguir compitiendo a ese nivel y he tenido que decir adiós. Es una de las mejores experiencias de mi vida y me llevo mucho de todos estos años y de todos los equipos. Me siento muy especial por haber disfrutado de este sueño. Por desgracia, creo que es definitiva mi retirada a este nivel semiprofesional.

-Ha abandonado la pista como jugador, pero ya tiene experiencia como entrenador. ¿Cómo ha llevado el cambio de rol?

-Pues ha sido una grandísima experiencia, la he disfrutado mucho estas temporadas y me duele tener que aparcarla por el momento. En Asociación Deportiva Infante me han tratado increíblemente bien y estoy deseando poder seguir ayudando en un futuro. Son únicos.

-¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene dentro de una pista de baloncesto?

-Los ascensos; son una sensación increíble. He tenido la suerte de lograr tres. La verdad que el día a día de estar en el vestuario lo voy a echar mucho de menos.

-El salto de calidad del baloncesto murciano en los últimos años es indudable. ¿Se siente parte importante de ello?

-Sin duda, desde hace muchos años hay jugadores con gran físico y mucha calidad que están haciéndolo muy bien. Es una lástima que no les vean hueco en la ACB o LEB Plata y tengan que demostrar su calidad fuera de Murcia. Es una pena pero es así, cuesta apostar por nuestra calidad y rara vez lo mejoramos con lo se trae de fuera.