El enfermero murciano y cooperante de Médicos Sin Fronteras, Javier Soria, este martes en la plaza del Cardenal Belluga. Andrés Molina / AGM

Un enfermero murciano en Gaza: «Nos llegaban niños con disparos. Nunca estás preparado para eso»

«Han fallecido ya cerca de 20.000 menores; eso es como toda la población de Caravaca en niños muertos por heridas de bala o de bomba»

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:35

Ha visto y oído más de lo que quisiera Javier Soria (Murcia, 1993), un enfermero que lleva trabajando desde 2021 con Médicos Sin Fronteras en ... algunas de las principales crisis humanitarias que han manchado de sangre el primer cuarto del siglo XXI. Acaba de regresar a Murcia tras pasar por el territorio arrasado de Gaza en 2024, y por Sudán y Chad en 2025, donde se hacinan cientos de miles de desplazados por una guerra civil que dura ya más de dos años. En Sudán, como ocurre en Palestina, las vidas de los civiles han dejado de tener valor y hasta las estructuras médicas reciben ataques. Cuando se decidió a estudiar Enfermería en la Universidad de Murcia, no imaginó que aquel primer impulso de enfocar su futuro laboral a «ayudar a las personas» le llevaría tan lejos, empezando por Yemen, Camerún, Colombia o Mozambique.

