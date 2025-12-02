Buscan a cuatro encapuchados por el atraco a un comercio 24 horas de Beniel La Guardia Civil trata de localizar a los asaltantes, que esgrimían armas de fuego y huyeron a bordo de un Renault Kadjar robado

El coche en el que huyeron los atracadores es captado por una cámara de seguridad.

Alicia Negre Martes, 2 de diciembre 2025, 09:55

Cuatro encapuchados asaltaron en la madrugada de este martes un comercio 24 horas de Beniel, según confirmaron fuentes cercanas al caso. La Guardia Civil ya ha abierto una investigación para tratar de dar cuanto antes con los atracadores, que huyeron con dos máquinas registradoras. Los agentes indagan si las armas que los delincuentes esgrimían eran reales, tal y como explicaron fuentes del cuerpo.

Este nuevo robo violento se produjo a primera hora de este martes en un comercio de apertura ininterrumpida de Beniel. Cuatro hombres encapuchados se adentraron en el establecimiento armados con supuestas pistolas y se apropiaron de dos máquinas registradoras.

Los atracadores huyeron de la zona, en dirección a la pedanía murciana de Zeneta, a bordo de un Renault Kadjar de color blanco. Los agentes de la Guardia Civil comprobaron que ese vehículo había sido sustraído horas antes de producirse el asalto al comercio de Beniel.