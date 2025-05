Las empresas deberán de ordenar sus datos para lograr una implantación eficiente de la IA

Lydia Martín Murcia Viernes, 30 de mayo 2025, 00:43 Compartir

¿Están haciendo las empresas una correcta gestión de los datos? En plena avalancha de desarrollos basados en la inteligencia artificial (IA), y tras una transformación digital que aún parece tener tareas pendientes, el sector empresarial intenta aplicar estas nuevas tecnologías a pasos agigantados para poder beneficiarse de sus ventajas, a una velocidad que puede desencadenar también en inconvenientes. En este contexto, la gobernanza del dato adquiere cada vez más protagonismo, con una urgencia que anima a observar con detenimiento la información recopilada por estas compañías para asegurar que los datos sean correctos, fiables y útiles. Así se plasmó ayer en la cuarta edición del foro digital Nexo, que se ha consolidado como foro de referencia para poner sobre la mesa los temas más relevantes en torno a la tecnología, ese «vehículo motivador que nos une y vertebra para trabajar de forma más eficiente entre lo público y lo privado», indicó durante la apertura del evento el director general de Acción Exterior y Cooperación de la Región de Murcia, Juan José Almela. Hizo referencia al dato como una pieza clave a la hora de decidir lo mejor para los ciudadanos y usuarios en las diferentes administraciones.

El evento, organizado por ITRES con el respaldo de LA VERDAD, Lenovo y Metric, volvió a reunir a algunas de las figuras más relevantes del mundo de la tecnología en Odiseo para hablar del gobierno del dato y los retos que supone en el momento actual. Uno de ellos parte de una necesidad: «Los datos tienen que estar gobernados para que la inteligencia artificial dé buenos resultados». Así lo compartió Sergio Navarro, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio en el sector privado en Sopra Steria, reflejando la cantidad ingente de datos con la que trabajan las empresas en el día a día y la necesidad de alinearlos con la estrategia empresarial y que tengan calidad. El objetivo es conseguir datos «coherentes, fiables y limpios», que permitan integrar toda la información para poder usar una IA que ofrezca los resultados esperados. El procedimiento comienza con técnicas clásicas, indicó, trabajando con datos brutos, limpiándolos «a mano» con personal dedicado a esta tarea para poder entrenar la IA y conseguir un modelo inicial básico. «Durante todo el ciclo de vida del dato tienes que continuar limpiándolo, porque siguen entrando datos y tienes que garantizar que el que ya tenías no se estropee», añadió el experto, animando a usar tecnologías de apoyo en operativas y procesos para mantener esta estrategia en el tiempo y de forma coherente, cumpliendo con la normativa. No obstante, apuntó que el gobierno del dato debe de nacer desde la gestión del cambio de mentalidad de las propias empresas, yendo más allá del concepto de automatización.

Fue Nuria Lloret, socia fundadora de Metric Salad y catedrática en la Universidad Politécnica de Valencia, quien hizo referencia a la necesidad de almacenar los datos de forma estructural. «Si las empresas no gestionan bien esos datos, no los salvaguardan, organizan ni integran, es imposible que den un buen servicio y pueden generar el caos», afirmó. Para solucionar esto, animó a hacer un plan de gobierno del dato, al que debe seguir un plan de ciberseguiridad y, con esas dos acciones activas, introducir herramientas de IA. «Tenemos que saber qué datos tenemos en la empresa, cuáles compartimos y qué calidad tienen para ver la arquitectura empresarial del dato, porque si no son de calidad y los usamos para hacer comparaciones con IA, estaremos trabajando con datos incorrectos y difícilmente vamos a tener un producto ni una gestión de negocio correcta», añadió, motivando a estas empresas a que analicen su nivel de madurez para hacer este trabajo, con visión de negocio e impulsando a las plantillas. «La empresa que no haga una correcta integración de la IA ni empiece a gestionar los datos, va a cerrar», aseguró.

Lloret considera que hay una «preocupación global» con la introducción de la IA porque no hay «una transformación digital correcta», lo que también pone sobre la mesa los problemas de ciberseguridad. «Hemos entrado en una vorágine de agentes activos interactuando con datos de la empresa, cuando estos no están bien estructurados en nuestras propias entidades», señaló. Criticó la falta de planes de seguridad específicos para el acceso a estos datos desde móviles o tabletas, incluyendo el acceso en remoto, lo que se podrían traducir en hackeos. Además, tampoco hay un control del uso de herramientas de IA en las empresas, señaló, lo que implica que muchas de ellas son gratuitas y hacen que se abra el acceso a los datos internos «de forma peligrosa». Para esto, indicó la importancia de gestionar vulnerabilidades en tiempo real, saber la privacidad de cada empresa y fortalecerla, haciendo una correcta gestión de los datos.

Vencer la resistencia al cambio

Todo esto pone sobre la mesa otro reto: la brecha digital, que ha pasado de registrarse en personas que no tenían acceso a la tecnología, a las que sí la tienen y ocupan cargos directivos pero que desconocen estas nuevas herramientas. «La IA es de uso fácil y eso puede ayudar a que se rompa, pero sin un buen control no va a ser así», informó, resaltando el papel de los tecnólogos para formar en esta alfabetización digital.

El foro contó con una mesa redonda –moderada por Javier Medina, director de Ciberseguridad de ITRES– en la que diferentes expertos pudieron compartir su experiencia dentro de sus empresas y marcar el rumbo. A la hora de implantar una estrategia de gobierno del dato, Víctor Saura, CIO de G'S España, indicó la necesidad de empezar por la «evangelización del dato», mostrando por qué va a ayudar a tomar mejores decisiones y poder implantarlo así en la cultura empresarial. Patricia Lacal, responsable de Análisis de Software de Grupo Orenes, compartió la apuesta por los cursos de formación, así como un catálogo de datos y glosario de términos para que la plantilla entienda este cambio.

Más allá de los procedimientos, Sergio Navarro habló de una actitud de empatía que vaya desde la Dirección de las organizaciones hacia las personas que encuentran dificultades en este cambio, y de las personas hacia las entidades para que entiendan la importancia de estos datos. «El mayor impedimento para los cambios somos las personas, porque somos perezosos y el cerebro rehúye del riesgo y hay que luchar contra eso porque la tecnología no es un problema, y los técnicos estamos ahí para ayudar a poner todo esto en marcha», afirmó.

También aludió Paqui Carillo, jefa de Servicio de Informática y Comunicación de la Comunidad Autónoma, a esa resistencia al cambio, pero también al hecho de no saber qué hacer con los datos por falta de conocimiento. «Todos hablan del gobierno del dato pero queda algo abstracto. Hay que aterrizar y definir cómo se incorpora a la Administración, a pasos cortos y poco a poco».

En todo este proceso de transformación, el director de Estrategia y Desarrollo de Negocio en el sector privado en Sopra Steria reforzó el papel de los CIO o directores de IT para desarrollar la estrategia por el cambio organizativo que supone, poniéndose al nivel de Dirección para dejar de ser un departamento de apoyo. «Hay que poner los galones adecuados a estas personas, porque es algo muy estratégico y se van a tomar muchas decisiones que afectan a la compañía», subrayó. «El dato ya no se ve como un subproducto de la actividad, sino como una palanca de negocio que nos ayuda a tomar decisiones», concluyó Víctor Saura.

Estrategia regional para el gobierno del dato

Ampliar Juan José Almela intervino durante la apertura del foro. Javier Carrión / EFQ

La jefa de Servicio de Informática y Comunicación de la Región de Murcia, Paqui Carillo, indicó, durante Nexo 4.0, la intención de realizar una estrategia regional del gobierno del dato, «un documento que diga los objetivos a tener en cuenta, cómo mejorar estos datos y unas métricas que nos digan qué estamos haciendo». Lo definió como un pilar sobre el que se tienen que apoyar e involucrar las personas para conseguir el objetivo, sumado a la necesidad de introducir la cultura del dato en la organización de manera transversal, con una oficina que vaya más allá de un departamento de IT. A la hora de facilitar la vida de los ciudadanos, también habló de la importancia del gobierno del dato en la relación de los usuarios con la Administración, con la ciberseguridad como valor principal.

«La Administración siempre está preocupada por la ética y por cómo ejecutar las acciones, trabajando día a día para que la Región de Murcia no solo esté conectada, sino integrada con redes reales de conocimiento y operaciones compartidas», añadió Juan José Almela. Adelantó un proyecto pionero de diplomacia digital que están realizando junto a Naciones Unidas, en el que van a tomar peso las empresas de la Región, que verá la luz en los próximos meses y que permitirá «converger entre lo público y lo privado y trabajar de forma más ágil, pero siempre con veracidad», matizó.

Elevar la experiencia de los clientes

Ampliar Alexandre Bento, durante su ponencia. Javier Carrión / EFQ

Para Alexandre Bento, director general de Infraestructuras de Lenovo Iberia, no se puede huir de la transformación digital y la adopción de la inteligencia artificial, dos aspectos que debe apoyar el gobierno del dato, teniendo esta información organizada, con los procesos bien marcados, definiendo roles y quién accede a estas fuentes, con una trazabilidad en todo el proceso. «Debemos tener las cosas claras y procesar los datos con sentido común y propósito y contar quienes te ayuden en esto», compartía ayer a los asistentes del foro Nexo 4.0.

Lo que quiso transmitir es que todo lo que se ejecute debe estar dirigido a «elevar la experiencia del cliente», haciendo de la tecnología un medio y no solo un fin. Los más de 50 años de historia de Lenovo, 20 de ellos presentes a nivel global, muestran cómo los datos pueden impulsar la actividad empresarial, porque «todo lo que hacemos con los datos va a condicionar la forma en que nos comunicamos interna y externamente, y eso crea cultura en la organización».

Los ejes de actuación en las organizaciones, detalló, parten de gestionar los datos, tener un modelo organizativo y operativo y una infraestructura tecnológica, apostando por la calidad de ese dato. Esto viene motivado a que «la IA necesita una base de datos bien estructurada para sacar el máximo partido». Bento también alentó a las empresas a tener en cuenta la legalidad y normativa en todo el proceso para que el resultado esté validado para operar y lanzarse en todos los mercados.