Los empresarios de la Región de Murcia se ponen en alerta otra vez por la nueva amenaza de Trump ante el menor gasto militar de España

Los empresarios de la Región vuelven a estar en máxima alerta ante las nuevas amenazas comerciales lanzadas por Donald Trump contra España por no ... comprometerse en la OTAN a invertir un 5% en Defensa. Así se ha puesto de manifiesto este jueves a preguntas de los medios en el marco de la celebración de la XXIX asamblea general ordinaria de la Asociación de la Empresa Familiar de Murcia (Amefmur). Una incertidumbre que también ha desatado críticas contra la postura del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

Sobre el pronunciamiento del líder estadounidense, el presidente de Amefmur, José María Tortosa, ha afirmado que más allá de sus advertencias que «no nos gustan», la realidad es que «lo que tenemos comprobado es que le gusta negociar». Aunque sostiene que tampoco entendemos ciertas posturas que no son buenas de cara a esa estabilidad, ya lo que pueda repercutir en el mundo empresarial, por tanto en la creación de empleo«. Y es que »supone un riego que nos tiene preocupados«. Así que »esperamos que se aclare todo y que sigamos en una organización internacional como la OTAN como estamos desde hace muchos años y que no nos suponga ningún perjuicio«.

Todavía más contrariado se mostró el presidente de la patronal regional Croem, Miguel López Abad, quien respondió que «las empresas familiares exponen y visualizan muy bien lo que son los valores, por lo que creo que España ahora mismo es un país que ha perdido sus valores y su credibilidad a nivel internacional, así lo estamos viendo en toda la prensa internacional, por lo tanto aquí lo que toca es rearmarnos, volver a ganar esa credibilidad cuando estábamos en el 'top ten' de los países para invertir y donde nos hemos salido». De hecho, ha hablado de la existencia de «acciones y gestos que no suman», incluso que «restan, y no se deben hacerse como país». En suma, «lo que no se puede hacer es tratar siempre de sacar de una parte y no poner nada», concluyó.

«Al hacer balance vemos que los últimos meses han sido muy inciertos por las cuestiones internacionales», añade, mientras advierte de que «es verdad que hay una inseguridad jurídica y esa inestabilidad que los inversores tienen muy en cuenta». Así que «eso nos hace tener que seguir manteniendo nuestras empresas con el rumbo muy claro», avisa Tortosa. El encuentro ha servido también para reivindicar el papel vertebrador de estas compañías, que representan cerca del 90% del tejido empresarial, generan más del 78% del empleo privado y aportan el 75% del PIB del sector privado regional.

El director de Adquisiciones Inmobiliarias Europeas del banco inversor suizo Pictet, Pablo Granell, que ofreció una ponencia para el cierre de la asamblea, sobre el cambio de ciclo de este sector, reconoció que «es muy complejo» valorar en este momento la situación con Estados Unidos, porque « hay unos vínculos que son difíciles de ver». Eso sí, «hay que entender cuál es la relación económica que tiene nuestro país con EE UU, y no es fácil, obviamente, enfrentarse. Es algo que nadie quieres hacer porque al final la gran mayoría del capital institucional viene de ahí y quieres atraer inversores, por tanto hay que ser muy cautos».

López Abad reconoce que «los datos de la economía son positivos, el paro, las afiliaciones a la Seguridad Social, pero luego en el análisis pormenorizado hay que ver lo que está pasando con las pymes, que son el 98% de las empresas, y lo están pasando mal, soportando incrementos desde 2018 de un 61% de elevación de los costes salariales, algo que es muy difícil de aguantar». Sin olvidar «la sobrecarga de medidas regulatorias, más de 90 nuevas que no estaban, por lo tanto una situación complicada en un mundo competitivo».

Tortosa reclamó «un entorno que permita a las compañías operar con estabilidad, sin incertidumbre política ni trabas que limiten su crecimiento». En ese sentido, se sumó al comunicado realizado por las patronales nacionales CEOE y Cepyme, donde se manifiesta la inquietud y preocupación ante los acontecimientos políticos actuales. Por ello, instó a «recuperar un clima de normalidad democrática y estabilidad institucional para que las empresas puedan desarrollar su actividad y los inversores puedan seguir confiando en el país y en la Región».

Por otra parte, la retención del talento y la mejora de la productividad volvieron a ser reivindicada durante la asamblea de Amefmur como palancas estratégicas para impulsar la rentabilidad de las empresas familiares. Precisamente, su presidente señaló en su intervención ante los asociados la importancia de adoptar medidas que refuercen la eficiencia y productividad por hora trabajada, como vía para «hacer frente a la competencia exterior, el impacto de cargas fiscales y sociales y a la dimensión que han adquirido fenómenos como el absentismo laboral». También hizo hincapié en la incorporación de profesionales cualificados ante la rápida transformación tecnológica.

Consenso institucional

El máximo representante de las empresas familiares tampoco se olvidó de valorar de forma positiva que se aprueben los Presupuestos en la Región, que, en sus palabras, «esperamos que sean a favor de todos, con todos y para todos». Además, como ejemplo de consenso institucional, puso en valor el acuerdo alcanzado en torno a la elaboración de la cuarta Ley de Simplificación Administrativa, lo que es «una muestra de cómo el diálogo puede traducirse en avances reales para la actividad empresarial».

Igualmente, mostró el apoyo al Trasvase Tajo-Segura, al que definió como «un recurso indispensable para el presente y el futuro de miles de empresas y familias». A este respecto, afirmó que «la política hídrica debe abordarse con visión de Estado, con criterios técnicos, solidarios y sostenibles, alejados de decisiones ideológicas que ponen en riesgo la competitividad de nuestro tejido productivo».

Por último, durante la asamblea se aprobaron las cuentas del ejercicio anterior y se repasaron los principales hitos de la asociación durante el último año. El encuentro ha servido también para reivindicar el papel vertebrador de estas compañías. Una cita que contó con la colaboración de la entidad Pictet Wealth Management, representada por su consejero delegado, Enrique Sendagorta.