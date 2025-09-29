El empresario murciano José Hernández recibirá en Fruit Attraction el Premio Tomate 2025 a la trayectoria en defensa del sector español Fue presidente de Proexport 18 años y lideró el Comité Europeo de Tomate

En el marco de la feria internacional Fruit Attraction en Madrid, el sector nacional de tomate entregará los «Premios Tomate 2025», que reconocerá a figuras clave en el desarrollo de la producción de tomate en España, con una dilatada trayectoria profesional, así como a empresas, entidades y medios de comunicación, que con su trabajo contribuyen a dar valor a este producto. El evento tendrá lugar este miércoles 1 de octubre en el stand en el stand institucional de la Junta de Andalucía en el Pabellón 9 a partir de las 17.00 horas.

La Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) está en disposición de anticipar con gran orgullo que entre los premiados se encuentra quien fuese durante 18 años presidente de Proexport, D. José Hernández Navarro, y durante 29 del comité nacional de tomate de la federación Fepex.

José Hernández atesora una dilatada trayectoria de defensa y promoción de los intereses del sector agrícola nacional y europeo. Es en la actualidad presidente de Grupo Hortofrutícola Paloma, uno de los lideres nacionales de la producción de tomate, y preside también la Comunidad de Regantes de Mazarrón.

Fue presidente del Comité Europeo de Productores de Tomate en Fresco, creado en 2004 a iniciativa de FEPEX y del que forman parte las principales organizaciones sectoriales de tomate de los países productores de la Unión Europea. Este grupo se ha relevado como un instrumento muy útil para defender ante la Comisión Europea la producción de tomate y al mismo se han unido en los últimos años los productores franceses, italianos y portugueses.

El presidente de Proexport, Mariano Zapata, apreció que «José Hernández lideró la defensa de los intereses del sector hortofrutícola español y europeo, primero en los años de apertura de la producción española al exterior al incorporarse España a la CEE y posteriormente frente a las progresivas concesiones de Europa a Marruecos y su competencia desleal. Como empresario hortofrutícola fue adalid de la innovación agronómica, de la mejora competitiva y del incremento de intercambios comerciales entre los países europeos». Su contribución a la agricultura europea le valió la condecoración del Gobierno francés de la Orden del Mérito Agrícola (en grado de Caballero) en 2008.

El tomate, protagonista de esta edición

En esta edición, el tomate español se erige como producto estrella de Fruit Attraction 2025. Proexport participará activamente en las iniciativas de promoción organizadas en torno a este cultivo emblemático, con sus asociados Grupo Hortofrutícola Paloma, OP Looije, Grupo Perichán y Bonnysa Agroalimentaria realizando degustaciones de creaciones gastronómicas con tomates murcianos en el stand de la Región de Murcia (Hall 7). Serán este miércoles día 1 de octubre a las 11 h. y este jueves 2 de octubre a las 10:30 h. La gran fiesta del tomate se celebrará en el stand de Proexport el dia 1 a las 19.00 horas.

Los asociados de Proexport han programado ya más de 300 reuniones comerciales y encuentros de negocios durante los 3 días de feria. Y es que la Región de Murcia mantiene el liderazgo nacional en la producción de lechugas, escarolas y ensaladas, brócoli, apio, alcachofa, melón, limón y uva de mesa y ocupa el segundo puesto en tomate, pimiento, sandía, calabacín y melocotón. La presencia de las empresas de Proexport en Fruit Attraction 2025 refleja su vocación internacional, cuyas producciones abastecen mercados en más de 50 países.

El espacio de la Región de Murcia, ubicado en el Hall 7, será un año más el lugar en el que se encuentren ubicadas la mayor parte de las empresas asociadas a Proexport. Relevantes empresas asociadas que tienen su sede en las provincias de Alicante y Almería se ubicarán en los pabellones 3, 9 y 10.