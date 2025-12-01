La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los alumnos Daniel Herrero, Antonio Carrillo, David Riofrío y Jesús Mendoza, en la feria en el IES Politécnico. Guillermo Carrión/ AGM

El emprendimiento coge fuerza entre los graduados en FP de la Región de Murcia

Los datos de la Consejería de Empresa revelan que los trabajadores por cuenta propia aumentan más de un 18% entre los jóvenes

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:30

Comenta

No es la salida laboral prioritaria para los graduados en Formación Profesional, pero empieza a coger ritmo. Los titulados en FP optan cada vez ... más por el autoempleo, según las cifras aportadas por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón. «Los datos lo confirman: en los últimos cinco años, la Región de Murcia ha sumado 1.347 jóvenes autónomos más, un crecimiento del 18,66% entre menores de 30 años. Cada vez más jóvenes apuestan por liderar su futuro y contribuir a la economía regional», destacó la consejera.

