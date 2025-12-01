El emprendimiento coge fuerza entre los graduados en FP de la Región de Murcia

No es la salida laboral prioritaria para los graduados en Formación Profesional, pero empieza a coger ritmo. Los titulados en FP optan cada vez ... más por el autoempleo, según las cifras aportadas por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón. «Los datos lo confirman: en los últimos cinco años, la Región de Murcia ha sumado 1.347 jóvenes autónomos más, un crecimiento del 18,66% entre menores de 30 años. Cada vez más jóvenes apuestan por liderar su futuro y contribuir a la economía regional», destacó la consejera.

Los datos fueron expuestos durante la V Semana de la Formación Profesional y el Emprendimiento del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) que acoge el IES Politécnico de Murcia. Un centro que, al calor , del 'boom' de la Formación Profesional, ha duplicado su alumnado: de los 1.600 estudiantes matriculados en el curso 2021-2022, a los más de 3.200 que acoge este curso. Jesús David Mendoza y David Riofrío se integran entre ellos. Ambos estudian el grado superior en Automatización y Robótica Industrial. El objetivo inmediato de los dos es trabajar en cuanto terminen el curso, pero al medio plazo, se abren a otros itinerarios. Mendoza se plantea seguir formándose y matricularse en una ingeniería, y Riofrío no descarta crear su propia empresa. «Es una opción; si trabajo y logro formarme, me gustaría montar mi propio negocio especializado en algún proceso concreto de producción», comentaban durante su visita a la feria, en la que participan una veintena de empresas y centenares de alumnos y estudiantes.

La Región lidera, como ya adelantó LA VERDAD, a nivel nacional la tasa de afiliación media a la Seguridad Social en Grado Medio (cohorte 2020-2021) según la estadística de inserción laboral de Formación Profesional publicada por el Ministerio de Educación.

La tasa de afiliación del alumnado de grado medio en la Región, tras el primer año, ocupa el primer puesto a nivel nacional con un 44,1%, ocho puntos por encima de la media nacional, que es del 36,2%. Además, se ha incrementado la tasa de empleabilidad respecto al anterior informe del Ministerio en cerca de ocho puntos, al pasar del 36,3% al 44,1%.

En grados superiores, la Región mantiene la quinta posición en porcentaje de alumnado afiliado a la Seguridad Social, con un 53,8%, y cerca de tres puntos por encima de la media nacional. Se ha incrementado la tasa de empleabilidad respecto al año anterior en ocho puntos, que sube del 45,8% al 53,8%. En cuanto a la tasa de afiliación en Grado Básico, el 21,3% del alumnado de la Región trabaja tras el primer año de finalizados sus estudios.