Los titulados en grados medios de FP de la Región de Murcia lideran la tasa de empleo del país

La Formación Profesional se consolida como un itinerario formativo con acceso al empleo. La Región de Murcia registra, según los últimos datos recogidos en ... el informe estatal de inserción laboral elaborado por el Ministerio de Educación, la tasa más alta de España de empleabilidad para los titulados en grados medios de FP. Los registros de afiliación muestran que los jóvenes murcianos formados en esta modalidad logran incorporarse al mercado de trabajo con más rapidez y estabilidad que en cualquier otra comunidad autónoma.

Los titulados de la Región en grados medios registran el porcentaje más alto de la tasa de afiliación media de España al año de titularse, con el 44,1%, seguida de Principado de Asturias (40,5%) y Aragón (39,2%). La media nacional es inferior, con solo un 36% de graduados que logran su primer trabajo un año después de titularse. La evolución de la inserción de la cohorte de titulados 2020-2021 es positiva para los alumnos de la Región también los dos años siguientes. Sumados los tres años, el 62% de los titulados tienen empleo, tres puntos por encima de la media nacional, del 59%. Hay que tener en cuenta que muchos de los titulados en grados medios siguen su formación accediendo a grados superiores, por lo que no buscan trabajo. Solo Cataluña y Navarra igual el ritmo de incorporación al empleo de los titulados murcianos recién egresados.

El buen comportamiento del empleo para los titulados en Formación Profesional, revela en un informe el Ministerio, no se limita a la cantidad, sino también a la estabilidad. El avance es similar para hombres y mujeres, que muestran incluso una recuperación laboral más intensa que en otras autonomías.

Los bajos salarios que perciben los graduados murcianos representan la otra cara de la moneda. El mercado laboral de la Región ofrece a sus titulados las bases de cotización –19.500 euros de media para los grados medios y 20.000 para los superiores en el segundo año– más bajas. Los exiguos sueldos generan una brecha salarial interna reducida: la diferencia entre quienes más ganan y quienes menos es una de las más estrechas del país, similar a Extremadura y Canarias, y muy por debajo de comunidades como País Vasco o Cataluña, una situación inducida por el poco margen de los sueldos.

Dos datos 62% El 62% de los titulados en grados medios tienen trabajo a los tres años de graduarse.

10 La inserción laboral de los estudiantes de FP de grados superior ha crecido diez puntos en los últimos cuatro años.

Los titulados en grados superiores también presentan buenos resultados en la Región. En tasas de afiliación a tres años en grado superior, la Región se sitúa nuevamente entre las mejores del país, alcanzando cifras superiores a la de Cataluña, Aragón, País Vasco y Galicia. Se trata de una de las comunidades donde el empleo femenino se consolida con mayor rapidez.

La inserción laboral de los estudiantes de Formación Profesional de grado superior ha crecido en casi 10 puntos en los últimos cuatro años en España, y la mitad de este alumnado se emplea el primer año tras titularse. Según la estadística del Ministerio de Formación Profesional sobre inserción laboral a los cuatro años de titularse, la empleabilidad tanto en el grado superior como en el medio ha crecido.

El estudio basado en los estudiantes que se graduaron en el curso 2020-2021 muestra que la base de cotización media se situó en el primer año para los estudiantes de FP superior en 19.625 euros, 922 euros más que en grado medio, y al llegar al tercer año aumenta hasta 23.800 frente a los 21.400 en grado medio.

Los salarios más altos en la FP de ambos ciclos se dan en la familia Marítimo-Pesquera, entre 28.500 euros en superior y 23.400 en medio, seguida de Instalación y Mantenimiento (26.900 y 21.300), Química (26.700 euros y 21.200) y Fabricación Mecánica (26.300 euros y 21.700 euros). En el extremo inferior se sitúan las familias de Imagen Personal (18.000 euros anuales y 16.400 euros), Administración y Gestión (19.300 y 17.800), Actividades Físicas y Deportivas (19.600 y 18.700 euros) y Servicios Socioculturales y a la Comunidad (19.900 y 17.800 euros).

En la evolución de las tasas de afiliación media de los graduados de FP medio y de FP superior se observa que la empleabilidad se incrementa con la edad hasta el grupo de 25 a 29 años y empieza a decrecer a partir de 30 a 34 años.

Los títulos con más salidas

En la FP de grado medio, por ramas de actividad, la afiliación más elevada se da el primer año en Sanidad, ya que casi cinco de cada diez titulados encuentran empleo (47%), seguida de Transporte y Mantenimiento de Vehículos (46%), Fabricación Mecánica (45%) e Instalación y Mantenimiento (41%). Seguridad y Medioambiente es una rama cuya inserción laboral ha crecido hasta el 65% al tercer año de titularse.

En la FP de grado superior, el primer año se colocan mejor los estudiantes de la rama de Informática y Comunicaciones (66%), Fabricación Mecánica (65,5%), Instalación y Mantenimiento (64,6%), y Transporte y Mantenimiento de Vehículos (62,4%).

El consejero de Educación, Víctor Marín, destacó que «año tras año crece el porcentaje de empleabilidad del alumnado de FP en la Región. El diseño de la oferta de mano del tejido productivo para asegurar profesionales con alta cualificación y una alta empleabilidad para el alumnado y la colaboración con las empresas, con la firma de más de 8.500 convenios para que el alumnado realice prácticas formativas en entornos reales», son algunas de las razones que destaca.