La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la imagen de archivo, alumnos de FP realizan prácticas en Navantia, en Cartagena. ANTONIO GIL / AGM

Los titulados en grados medios de FP de la Región de Murcia lideran la tasa de empleo del país

Cuatro de cada diez encuentran trabajo al poco de terminar su formación, casi 10 puntos por encima de la media

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:43

Comenta

La Formación Profesional se consolida como un itinerario formativo con acceso al empleo. La Región de Murcia registra, según los últimos datos recogidos en ... el informe estatal de inserción laboral elaborado por el Ministerio de Educación, la tasa más alta de España de empleabilidad para los titulados en grados medios de FP. Los registros de afiliación muestran que los jóvenes murcianos formados en esta modalidad logran incorporarse al mercado de trabajo con más rapidez y estabilidad que en cualquier otra comunidad autónoma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De Joven Futura a Vistabella: dos realidades en Murcia del crecimiento de los hogares unipersonales
  2. 2 Los autónomos salen a la calle en Murcia contra «la asfixia fiscal» y la falta de cobertura: «No queremos vivir bien, solo vivir»
  3. 3

    Salud detecta irregularidades en una de cada cuatro inspecciones a centros de Medicina Estética en la Región de Murcia
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5 Fallece José Martínez, librero de los soportales de la Catedral de Murcia y figura histórica del comercio local
  6. 6

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  7. 7

    Tomás Fuertes Fernández: «Europa legisla en exceso; casi hay que pedir licencia para poder entrar al baño»
  8. 8

    Una campaña histórica para el aceite de oliva en la Región de Murcia con 12.880 toneladas previstas
  9. 9 El doctor Felices responde: cuando la cisterna se convierte en agujero negro
  10. 10 La influencer Susana Bicho, preocupada por su acento: «¿Me meto a clases de murciano?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los titulados en grados medios de FP de la Región de Murcia lideran la tasa de empleo del país

Los titulados en grados medios de FP de la Región de Murcia lideran la tasa de empleo del país