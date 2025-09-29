En directo | Rescate de conductores y carreteras cortadas por las fuertes lluvias en la Región de Murcia
El 112 ha gestionado hasta las 16.00 horas 34 asuntos relacionados con las intensas precipitaciones provocadas por la borrasca 'Gabrielle'
LA VERDAD
Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:58
17:56
Grandes acumulaciones de agua en la carretera de Churra, en Murcia, donde el tráfico ya está cortado.
Foto: Vicente Vicéns / AGM
17:55
Corte de carreteras en Murcia
Varias carreteras en Murcia han tenido que ser cortadas por las intensas lluvias.
En la imagen, la avenida Reino de Murcia.
Además, según la Policía Local de Murcia, no se puede circular por la carretera de la Alcayna hacia Altorreal, la carretera de Churra, el camino de la Silla (Sangonera la Verde), la calle Rambla con la calle San Juan (Espinardo) y la rambla del Carmen (Cabezo de Torres).
Foto: Vicente Vicéns / AGM
17:52
Un vecino de Molina es arrastrado por la fuerza del agua cuando trataba de cruzar una calle anegada. Con esfuerzo, el hombre ha logrado pasar al otro lado de la vía.
17:44
Carreteras inundadas en Molina
Decenas de vehículos se quedan parados en mitad de la carretera nacional que une Murcia y Molina de Segura en el término municipal de esta última localidad. La intensa lluvia ha inundado la calzada y ha hecho imposible la circulación para muchos de ellos.
17:34
⚠️📹 En la región de Murcia el punto más afectado por las lluvias es la localidad de Molina de Segura donde han caído más de 70 litros— AMETSE (@MeteoSE) September 29, 2025
Esta es la situación actual
📹 @MEspinosa13
Todos los datos en https://t.co/hRwo7vOktNpic.twitter.com/Yz1AARJatS
17:31
Los murcianos se protegen de la lluvia que ha traído 'Gabrielle'
Foto: Javier Carrión / AGM
17:22
Pintura blanca cayendo a Río Segura, ¡Maldita ineptitud!— Nuestro Mar Menor (@NuestroMarMenor) September 29, 2025
Vídeo con pintura deshecha (según parece) de @vvistabella cae a Río como ocurrió en La Manga con carril bici de 800mil €
Ayer,Ballesta habló de mediocres...
¡Hoy la lluvia os devuelve la realidad de Murcia y su😭gestión! pic.twitter.com/OZcRholUkN
17:19
La pintura de la carretera en Murcia se diluye con la lluvia
«Mañana, los patos del río todoooos blancos». Así se expresaba una usuaria de X en la tarde de este lunes, pocos minutos después de que comenzaran a rodar por las redes sociales vídeos e imágenes de la pintura blanca de señalización viaria de los pasos de cebra del entorno del Auditorio Víctor Villegas, diluida por la lluvia y vertida directamente al Segura por las tuberías de desagüe. El material utilizado en el pavimento antes del inicio de la Feria de Septiembre, como refuerzo de señalización del acceso al espacio ferial de La Fica, no ha llegado a un mes de vida útil.
Cuentas como Nuestro Mar Menor o la del portavoz municipal socialista y secretario general, Ginés Ruiz Maciá, han subido vídeos y recordado a los usuarios el vertido que el Mar Menor sufrió en 2021, en aquella ocasión de color azul, cuando las lluvias disolvieron la pintura del carril bici, a la altura de la gola de Marchamalo.
17:17
Molina suspende el Pleno
El Ayuntamiento de Molina de Segura ha suspendido la sesión del Pleno municipal prevista para este lunes por la tarde tras las fuertes lluvias registradas en la ciudad, uno de los puntos de la Región de Murcia donde más agua ha caído en las últimas horas.
17:12
Lluvia en Murcia
Foto: Javier Carrión / AGM
17:01
Municipios donde más ha llovido
En las últimas 12 horas, Ulea y Murcia han recogido 46 litros, mientras que en Molina han precipitado 20 litros. Santomera ha registrado 13 litros
16:55
Según la Confederación Hidrográfica del Segura, en el municipio de Ulea han precipitado 42,81 litros por metro cuadrado en la última hora
16:54
Problemas en la circulación de Murcia
Las lluvias han vuelto a provocar problemas para circular en los puntos habituales en los que se produce acumulación de agua. Las ramblas de la zona norte están ya impracticables, así como zonas de la avenida Reino de Murcia
16:49
Emergencias rescata a los ocupantes de cuatro coches en la Región de Murcia por las fuertes lluvias
El 112 ha gestionado hasta las 16.00 horas 34 asuntos relacionados con las intensas precipitaciones provocadas por la borrasca 'Gabrielle':
La mayoría de los asuntos tienen que ver con:
Obstáculos en la vía (10)
Achiques de agua (6)
Rescates de personas en coches rodeados por el agua (4)
Por municipios destacan los 15 asuntos #MolinadeSegura, siendo los más destacables:
El atasco que el agua ha ocasionado en la N-301 a su paso por la localidad
La inundación de los fosos de los ascensores en el Hospital Ribera de Molina tras la rotura de las bombas de achique
16:43
Así llueve en Molina de Segura esta tarde
16:41
La borrasca Gabrielle llega a la Región
Los coletazos del huracán Gabrielle, que afecta a la Península Ibérica en forma de borrasca, han llegado ya a la Región de Murcia. La Comunidad está en alerta naranja hasta la medianoche por precipitaciones que pueden alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora en todas las comarcas
-
