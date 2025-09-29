En directo | Rescate de conductores y carreteras cortadas por las fuertes lluvias en la Región de Murcia

17:55

Corte de carreteras en Murcia

Varias carreteras en Murcia han tenido que ser cortadas por las intensas lluvias.

En la imagen, la avenida Reino de Murcia.

Además, según la Policía Local de Murcia, no se puede circular por la carretera de la Alcayna hacia Altorreal, la carretera de Churra, el camino de la Silla (Sangonera la Verde), la calle Rambla con la calle San Juan (Espinardo) y la rambla del Carmen (Cabezo de Torres).

Foto: Vicente Vicéns / AGM