Urgente Emergencias rescata a los ocupantes de cuatro coches en la Región por las fuertes lluvias
Un vehículo atraviesa una zona con gran acumulación de agua en Molina. J. F.
Directo

En directo | Rescate de conductores y carreteras cortadas por las fuertes lluvias en la Región de Murcia

El 112 ha gestionado hasta las 16.00 horas 34 asuntos relacionados con las intensas precipitaciones provocadas por la borrasca 'Gabrielle'

LA VERDAD

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:58

Actualizado Hace 2 minutos

17:56

Grandes acumulaciones de agua en la carretera de Churra, en Murcia, donde el tráfico ya está cortado.

En directo | Rescate de conductores y carreteras cortadas por las fuertes lluvias en la Región de Murcia

Foto: Vicente Vicéns / AGM

17:55

Corte de carreteras en Murcia

En directo | Rescate de conductores y carreteras cortadas por las fuertes lluvias en la Región de Murcia

Varias carreteras en Murcia han tenido que ser cortadas por las intensas lluvias.

En la imagen, la avenida Reino de Murcia.

17:52

Un vecino de Molina es arrastrado por la fuerza del agua cuando trataba de cruzar una calle anegada. Con esfuerzo, el hombre ha logrado pasar al otro lado de la vía.

17:44

Carreteras inundadas en Molina

Decenas de vehículos se quedan parados en mitad de la carretera nacional que une Murcia y Molina de Segura en el término municipal de esta última localidad. La intensa lluvia ha inundado la calzada y ha hecho imposible la circulación para muchos de ellos.

17:34

17:31

Los murcianos se protegen de la lluvia que ha traído 'Gabrielle'

En directo | Rescate de conductores y carreteras cortadas por las fuertes lluvias en la Región de Murcia

Foto: Javier Carrión / AGM

17:22

17:19

La pintura de la carretera en Murcia se diluye con la lluvia

En directo | Rescate de conductores y carreteras cortadas por las fuertes lluvias en la Región de Murcia

«Mañana, los patos del río todoooos blancos». Así se expresaba una usuaria de X en la tarde de este lunes, pocos minutos después de que comenzaran a rodar por las redes sociales vídeos e imágenes de la pintura blanca de señalización viaria de los pasos de cebra del entorno del Auditorio Víctor Villegas, diluida por la lluvia y vertida directamente al Segura por las tuberías de desagüe. El material utilizado en el pavimento antes del inicio de la Feria de Septiembre, como refuerzo de señalización del acceso al espacio ferial de La Fica, no ha llegado a un mes de vida útil.

17:17

Molina suspende el Pleno

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha suspendido la sesión del Pleno municipal prevista para este lunes por la tarde tras las fuertes lluvias registradas en la ciudad, uno de los puntos de la Región de Murcia donde más agua ha caído en las últimas horas.

17:12

Lluvia en Murcia

En directo | Rescate de conductores y carreteras cortadas por las fuertes lluvias en la Región de Murcia

Foto: Javier Carrión / AGM

17:01

Municipios donde más ha llovido

En las últimas 12 horas, Ulea y Murcia han recogido 46 litros, mientras que en Molina han precipitado 20 litros. Santomera ha registrado 13 litros

16:55

Según la Confederación Hidrográfica del Segura, en el municipio de Ulea han precipitado 42,81 litros por metro cuadrado en la última hora

16:54

Problemas en la circulación de Murcia

Las lluvias han vuelto a provocar problemas para circular en los puntos habituales en los que se produce acumulación de agua. Las ramblas de la zona norte están ya impracticables, así como zonas de la avenida Reino de Murcia

16:49

Emergencias rescata a los ocupantes de cuatro coches en la Región de Murcia por las fuertes lluvias

El 112 ha gestionado hasta las 16.00 horas 34 asuntos relacionados con las intensas precipitaciones provocadas por la borrasca 'Gabrielle':

La mayoría de los asuntos tienen que ver con:

16:43

Así llueve en Molina de Segura esta tarde

16:41

La borrasca Gabrielle llega a la Región

Los coletazos del huracán Gabrielle, que afecta a la Península Ibérica en forma de borrasca, han llegado ya a la Región de Murcia. La Comunidad está en alerta naranja hasta la medianoche por precipitaciones que pueden alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora en todas las comarcas

