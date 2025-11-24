El educador británico Mel Ainscow, nuevo Doctor Honoris Causa de la UMU

LA VERDAD Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:14 Comenta Compartir

El Claustro de la Universidad de Murcia, reunido este lunes en sesión ordinaria, aprobó la concesión del título de Doctor Honoris Causa al educador británico Mel Ainscow, reconocido internacionalmente por su trayectoria en los ámbitos de la equidad, la inclusión educativa y la mejora de los sistemas escolares. Ainscow, profesor emérito de la University of Manchester y anteriormente de la University of Glasgow, ha sido además asesor de la UNESCO y colaborador en proyectos de transformación educativa en numerosos países.

Con este nombramiento, el académico pasa a integrar la nómina de doctores Honoris Causa de la UMU, una distinción con casi medio siglo de historia que incluye a personalidades de disciplinas como la música, la literatura, el arte, la medicina, la ingeniería, el derecho o las ciencias sociales.

Medallas de Oro de la UMU

El Claustro aprobó también la concesión de dos Medallas de Oro. A Juan García Lax, antiguo estudiante de la UMU y referente regional en el sector agroalimentario y hostelero. Considerado uno de los grandes exportadores de la huerta murciana, ha destacado por su papel en la apertura de mercados internacionales. Y a la Fundación Diagrama, entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1991 en la atención de personas vulnerables o en dificultad social, promoviendo centros, servicios y programas basados en la defensa de los Derechos Humanos.

Informes presentados en el Claustro

Durante la sesión, el Defensor del Universitario presentó la Memoria de la Defensoría Universitaria, señalando que el volumen de asuntos gestionados es similar al del año anterior. Destacó un ligero aumento de las reclamaciones relacionadas con convivencia y relaciones interpersonales, que superan a las de carácter estrictamente académico. El profesorado continúa siendo el colectivo que recurre con mayor frecuencia a la Defensoría.

Por su parte, la vicerrectora de Coordinación y Calidad, Alfonsa García Ayala, expuso la Memoria Anual de Calidad 2023-2024, que recoge un informe detallado de actividad de cada centro basado en los seguimientos anuales de las titulaciones oficiales; y también presentó al Claustro el Plan de actuaciones para el curso académico 2025/2026.

Por su parte, el secretario general, Francisco Antonio González Díaz, presentó la Memoria del curso académico 2024-2025, conforme a la cual siguieron estudios en la Universidad de Murcia un total de 30548 estudiantes de titulaciones oficiales y otros 9427 en titulaciones no oficiales. Otros datos numéricos sobre el acaecer de la institución durante el curso pasado ponen de manifiesto la firma de 608 contratos de transferencia del conocimiento, por un importe superior a 8 millones de euros, la celebración de 600 talleres divulgativos o la suscripción de 1.027 nuevos Convenios de Cooperación Educativa, que junto al total de convenios suscritos han permitido realizar 1.703 prácticas extracurriculares, de las cuales un total de 1.508 han sido remuneradas. También es relevante la participación de 1954 voluntarios en 175 proyectos y actividades y la celebración de un total de 331 actividades culturales del servicio de cultura en las que participaron más de 42.000 personas.

También destaca en la Memoria presentada este lunes por el secretario general la convocatoria de un total de 292 de plazas de personal docente e investigador y de 165 plazas de personal técnico, de gestión y de administración y servicios.

En cuanto a las obras, el pasado curso se rehabilitó el Edificio de Servicios Integrados (ESIUM), se renovó el aulario de la Merced y Paraninfo del Campus de Murcia y se construyó el pabellón en el Campus de Ciencias del Deporte.

Votación de los nuevos Estatutos

Antes de esta sesión ordinaria, se celebró otra del mismo carácter, pero monográfica, para someter al Claustro la aprobación de los nuevos Estatutos de la UMU. La votación telemática permanecerá abierta desde este lunes a las 18:00 horas hasta este martes a la misma hora.

