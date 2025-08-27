La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos del colegio Vicente Medina de la Orilla del Azarbe, de Murcia, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM

Educación incrementa un 22% el número de auxiliares de conversación para este curso en la Región de Murcia

La Consejería suma 50 nativos a los 220 que asignó el Ministerio para el programa de lenguas extranjeras, que en el curso 2021-2022 superó los 400 profesionales

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:18

El próximo curso 2025-2026 habrá 270 auxiliares de conversación de inglés, francés, alemán, italiano y chino en centros educativos públicos de Infantil y ... Primaria, institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y escuelas oficiales de idiomas de la Región de Murcia, un 22% más que en el pasado curso, con una inversión de algo más de 1,5 millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras desplomarse en una playa de Mazarrón
  2. 2

    La alta temperatura del Mediterráneo aboca a la Región de Murcia a un otoño de riesgo por dana: «Los cauces y avisos tienen que estar listos»
  3. 3 Viva Suecia homenajeará a la tierra que les ha permitido «cumplir su sueño» en el pregón de la Feria de Murcia
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  6. 6 Una joven de Molina de Segura pide donativos para tratar sus tres enfermedades raras: «Mi vida se limita a sobrevivir al dolor»
  7. 7

    La nueva tienda del Enrique Roca, un filón para las arcas del Real Murcia
  8. 8

    Un Carlos Alcaraz brillante al servicio barre de la pista a Opelka
  9. 9

    La Región de Murcia se sitúa desde 2021 a la cabeza de la incidencia de salmonelosis en España
  10. 10 Detenido por introducir billetes falsos de 100 euros comprando ropa de marca en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Educación incrementa un 22% el número de auxiliares de conversación para este curso en la Región de Murcia

Educación incrementa un 22% el número de auxiliares de conversación para este curso en la Región de Murcia