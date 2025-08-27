Educación incrementa un 22% el número de auxiliares de conversación para este curso en la Región de Murcia

El próximo curso 2025-2026 habrá 270 auxiliares de conversación de inglés, francés, alemán, italiano y chino en centros educativos públicos de Infantil y ... Primaria, institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y escuelas oficiales de idiomas de la Región de Murcia, un 22% más que en el pasado curso, con una inversión de algo más de 1,5 millones.

La contratación de estos auxiliares, que son nativos que asisten unas horas al centro para practicar la lengua extranjera con los alumnos, deriva de un programa del Ministerio de Educación que se lleva realizando desde hace 17 cursos, pero su cifra ha ido cayendo en la Región en los últimos años. En concreto, experimentó una reducción del 46% desde los más de 400 contratados en el curso 2021-22 hasta los 217 del 2024-25. Por ello, la Consejería de Educación y Formación Profesional explica que ha decidido sumar 50 auxiliares más este curso a los 220 asignados a la Comunidad en el programa estatal ante «la reducción progresiva por parte del Ministerio» de los destinados a la Región. Este refuerzo, estiman en la Comunidad, es necesario para «cubrir las necesidades reales que plantean los centros educativos de la Región a través de los programas de mejora y profundización de idiomas» en la enseñanza bilingüe.

El programa Inversión de 1,5 millones. La partida está cofinanciada en un 60% por el Fondos Social Europeo y un 40% de fondos propios, dentro del programa.

De 800 a 914 euros al mes. El dinero va destinado a ayudar con los gastos de manutención y alojamiento, y varía según las horas semanales que cubran.

Los auxiliares estarán en los centros desde el 1 de octubre de 2025 al 31 de mayo de 2026. Un tiempo en el que recibirán una subvención directa, cofinanciada en un 60% por el Fondo Social Europeo (FSE), en concepto de ayuda de manutención y alojamiento de 800 euros al mes para aquellos cuyo horario semanal sea de 14 horas; 857,14 euros para los que impartan 15 horas; y 914,29 euros para los que impartan 16.

'Ranking' nacional

Cabe recordar que la estadística de enseñanza de lenguas extranjeras 2023-2024, publicada por el Ministerio de Educación, señaló que la Región lidera el 'ranking' nacional de alumnado en Primaria y ESO que estudia programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, enseñanza bilingüe y plurilingüe. En Primaria, el 95,8% del alumnado se encuentra en estos programas, duplicando la media del país, que se sitúa por encima del 40%. En el caso de la ESO, el porcentaje es del 60%, mientras que la media nacional ronda el 30%. La Región ocupa en el mismo informe el tercer puesto entre las comunidades con alumnado que estudian una segunda lengua extranjera en Primaria y ESO, con un 32,2% del total.