Educación impulsa proyectos para mejorar la inclusión en la Región de Murcia Lanza una convocatoria con 275.000 euros para medio centenar de iniciativas en este curso y el próximo

LV Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:46

La Consejería de Educación lanzó una convocatoria para que los centros educativos lleven a cabo proyectos que mejoren la inclusión del alumnado. Para ello se destinarán 275.000 euros a medio centenar de iniciativas que se pondrán en marcha durante este curso y el próximo.

Así lo anunció este viernes el titular de Educación, Víctor Marín, durante la visita al colegio Mariano Aroca López de Murcia, donde indicó que el objetivo de esta convocatoria es «apoyar las propuestas de los centros dirigidas a conseguir los principios de normalización e inclusión, favorecer el éxito escolar de todo el alumnado, mejorar la convivencia en los centros educativos, reducir el abandono educativo temprano y promocionar y difundir las buenas prácticas en proyectos de inclusión educativa».

Los centros dispondrán de plazo para solicitar su participación en esta convocatoria hasta el próximo 14 de noviembre. Se trata de iniciativas bianuales que implementarán las buenas prácticas planificadas.

Modalidades

Marín explicó que «podrán solicitar proyectos los centros educativos sostenidos con fondos públicos que encuentren en el ámbito rural, centros con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en compensación educativa, centros con aulas abiertas y servicios de orientación educativa y psicopedagógica, y de atención temprana».

La primera de las modalidades se centra en proyectos para la mejora e inclusión del alumnado escolarizado en centros educativos del ámbito rural de la Región de Murcia. Sus destinatarios son los centros rurales agrupados (CRA), aulas unitarias y centros incompletos, espacio educativo donde un solo maestro enseña a alumnos de diferentes edades y grados en la misma aula, y donde para atender las necesidades de una localidad se agrupan varios niveles educativos o cursos en una sola unidad escolar. Serán seleccionados 12 proyectos y se destinará un máximo de 50.000 euros.

La segunda de las modalidades está dirigida a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo de compensación educativa. Se seleccionarán 12 proyectos con un máximo de 75.000 euros.

La modalidad número tres va dirigida a la mejora e inclusión de alumno escolarizado en aulas abiertas. En ella serán seleccionados un máximo de 12 proyectos. A este fin se destinará un máximo de 75.000 euros.

La última de las modalidades de esta convocatoria va destinada a proyectos para la mejora de los servicios de orientación educativa y psicopedagógica, tanto generales como específicos y de Atención Temprana. Serán seleccionados un máximo de 12 proyectos con un presupuesto máximo de 75.000 euros. Los proyectos han de ser originales y adaptados a las necesidades del centro solicitante o de los centros objeto de la actuación en el caso de las solicitudes propuestas por equipos de orientación.