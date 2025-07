Educación expande la red concertada a otros cuatro colegios con Bachiller subvencionado

La red de enseñanza concertada sigue creciendo en la Región con nuevos grupos de Bachillerato subvencionados en colegios de titularidad privada. Las nuevas autorizaciones ... implican que la Administración regional asume el compromiso de mantener esas subvenciones los próximos años, lo que supone aumentar el gasto público en la red de centros privados subvencionados. De hecho, el presupuesto de Educación previsto en el anteproyecto presentado este lunes en la Asamblea reserva una dotación para incrementar la partida destinada a la enseñanza concertada, que alcanzará los 320 millones de euros, nueve más que en 2024.

La Consejería de Educación ha concedido este año asignaciones para esa etapa de formación no obligatoria a otros cuatro colegios que aún no la recibían. Se trata de los centros concertados San Pablo CEU, ubicado en Molina de Segura, pero con un radio de influencia más amplio; Fuenteblanca (Murcia), Santa María del Carmen (Murcia) y Sagrado Corazón de Jesús, de San Javier. Los cuatro colegios ofrecerán pues plazas de primero de Bachillerato gratuitas para las familias. Hasta ahora, impartían ese nivel de enseñanza pero, al tratarse de una etapa no obligatoria, las familias tenían que abonar el coste.

BACHILLERATOS Santa Mª del Carmen (Murcia) recibe autorización para concertar un grupo de Bachillerato.

Sagrado Corazón de Jesús (San Javier) recibe autorización para concertar un grupo de Bachillerato.

Colegio Fuenteblanca (Murcia) recibe autorización para concertar un grupo de Bachillerato.

Colegio San Pablo CEU (Molina de Segura) recibe autorización para concertar un grupo de Bachillerato.

Colegio San Buenaventura PP Capuchinos (Murcia) Ya disponía de subvención para una unidad de Bachillerato y se le concede la segunda.

Vistarreal (Altorreal, Molina de Segura) Ya disponía de subvención para tres unidades de Bachillerato y se le concede otra.

Colegio Magda (Ceutí) Ya disponía de subvención para una unidad de Bachillerato y se le concede la segunda.

Además de los cuatro nuevos colegios privados concertados que se suman a la red de centros con Bachillerato gratuito, la Consejería de Educación ha decidido concertar tres aulas a centros educativos de centros que ya disponían de una clase de esa etapa subvencionada y que habían solicitado otra para dar continuidad a segundo: el colegio San Buenaventura (Capuchinos) de Murcia, que ya tenía un aula subvencionada, consigue otra; el Vistarreal de la urbanización Altorreal, que ya disponía de tres, logra la cuarta; y el colegio Magda de Ceutí, que contaba con una, ofrecerá segundo el próximo curso.

Después de muchos años sin nuevas concesiones por parte de la Consejería, Educación acordó el pasado año concertar aulas de la etapa de Bachillerato en dos colegios nuevos, San Buenaventura (PP Capuchinos) de Murcia y Magda de Ceutí, y este año se lanza con otros cuatro. El concierto implica que la unidad está subvencionada, es decir, que aunque se trata de un centro privado, los padres no tienen que pagar. Sin embargo, en muchos colegios ocurre que funcionan más unidades de las que hay concertadas y, en ese caso, las familias deben pagar una parte. En total, la Comunidad financiará el próximo curso 130 unidades de Bachillerato, siete más que el curso pasado.

La red de centros concertados crece también por abajo, es decir, con más aulas de educación Infantil concertadas, una etapa que tampoco es obligatoria. Sin embargo, mengua en los cursos de primero y segundo de la ESO, aunque las variaciones en los dos casos son poco significativas.

El presupuesto asignado en el anteproyecto a los centros privados crece en 9 millones, en parte por los nuevos compromisos

Los polémicos conciertos para los cursos de Bachillerato y FP fueron aprobados hace siete años por la Consejería de Educación, en contra de la opinión de los representantes de la escuela pública, que se echaron a la calle para mostrar su malestar con manifestaciones y protestas. La ampliación de las subvenciones a centros privados logró finalmente el respaldo del TSJ.

Los centros educativos que reunían en 2018 y 2019 los requisitos marcados por la Consejería de Educación las lograron en las primeras convocatorias, y hacía años que no se autorizaban nuevas solicitudes. Sin embargo, el pasado año Educación quebró la tendencia y aprobó dos nuevas solicitudes, la de Capuchinos y Magda de Ceutí.

Cambios demográficos

Este año Educación ha abierto la puerta a más subvenciones, con la aprobación de los cuatro centros educativos que se suman a la lista. La propuesta de concesión de conciertos, que debe pasar aún por al visto bueno definitivo pero que será aprobada con toda probabilidad, contempla otras novedades, que en realidad son un espejo de las consecuencias que está teniendo la caída de la natalidad en las aulas de los colegios y los institutos de la Región, que llevan a eliminar aulas en etapas medias, como los primeros cursos de la ESO y Primaria.

Otros tres colegios que ya tenían cursos financiados logran un aula más

Las condiciones marcadas por la Administración regional solo permiten optar a subvenciones para Bachillerato y Formación Profesional a los centros educativos más consolidados y con demanda, ya que tienen que impartir todos los niveles educativos, desde Infantil a Bachillerato, tenerlos en marcha desde 2016 y disponer de dos unidades de las etapas de Secundaria. Con esas condiciones, un colegio debe tener una trayectoria consolidada y un tamaño holgado para tener opciones.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras lamentó este miércoles «el desvío de fondos públicos a centros privados, especialmente en Bachillerato, que supone un gran agujero en los presupuestos», criticó Nacho Tornel.