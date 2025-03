Así es el plan de Lengua Árabe que funciona sin polémica desde hace más de una década

La eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí se ha revelado en los últimos días como la condición indispensable para que Vox ... dé su apoyo a las cuentas regionales, pero lo cierto es que el plan se desarrolla en la Región desde hace más de una década en siete colegios sin que hasta la fecha haya sido objeto de polémicas ni quejas.

De hecho, las clases estaban ya en marcha durante los años que Vox formó parte del Gobierno regional, entre 2023 y 2024, y también cuando la formación conservadora firmó el acuerdo de Gobernabilidad el pasado verano, para el que impuso tres condiciones relacionadas con el ámbito educativo que no hacían referencia alguna al plan motivo ahora de rechazo. Estas son algunas de las claves del plan cultural.

¿En qué consiste?

El programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí está establecido en un Convenio de Cooperación Internacional entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino de Marruecos de 1980 en vigor desde 1985 y desarrollado en 2012. En la Región está en marcha desde entonces. Consiste en la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí a los alumnos de ese origen matriculados en colegios de la Región, y tiene entre sus objetivos «la inclusión escolar» y la «cooperación con las familias para facilitar la comunicación con el profesorado». El programa no incluye contenido religioso, se desarrolla en horario extraescolar y es voluntario. Está coordinado por personal de la Embajada de Marruecos en España y el Ministerio de Educación, y es gestionado por las comunidades. Es impartido por profesorado funcionario marroquí y financiado por el Ministerio.

Tres nuevos centros, la 'chispa'

Un total de 348 alumnos de origen marroquí de siete colegios de la pedanía murciana de El Palmar y de San Pedro del Pinatar lleva años desarrollándolo en sus aulas, y renovando año tras año su adscripción. En el último curso, asociaciones sociales y culturales del campo de Cartagena mostraron su interés en que se implantara en más centros educativos, y la Consejería de Educación reguló unas instrucciones que acotan el desarrollo del plan: además de circunscribirlo a la versión extraescolar, somete su aprobación al visto bueno del Consejo Escolar de cada centro. De acuerdo a esas instrucciones, el plan se pondrá en marcha el próximo curso en tres nuevos colegios. A los siete que ya lo tenían, se suman tres de Águilas y Torre Pacheco, donde se registró cierta oposición.

Similares con Rumanía y Ucrania

En los colegios de la Región se desarrollan otros programas similares derivados de convenios entre estados con otros países, como el que se mantiene actualmente en vigor con Rumanía y otro similar con Ucrania. Hace años, se desarrollaron otros con Portugal y Francia, y hay en vigor acuerdos similares para que puedan desarrollarse con países como Hungría y Polonia, entre otros.

El Estado español mantiene además otros acuerdos con Marruecos que permiten el funcionamiento de centros de titularidad española en suelo marroquí, en ciudades como Tetuán, Rabat, Larache, Alhucemas...

En Galicia, Madrid y Andalucía

El programa se desarrolla en la actualidad en 393 centros españoles de Educación Primaria y Secundaria de doce comunidades autónomas, según los datos del propio Ministerio de Educación: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, las Illes Baleares y Madrid. En Cataluña hay 122 centros escolares que lo imparten este curso (cuatro lo hacen dentro del horario lectivo), en Madrid funciona en 70 colegios, y en Andalucía en 95.

El contenido: cultura y mediación

El contenido del programa, que puede consultarse en la web del Ministerio y de los centros que participan, no se ciñe a la formación en lengua árabe y cultura marroquí, que se desarrolla en horario extraescolar. Los docentes marroquíes trabajan en la prevención del abandono y el absentismo escolar, «propician actividades de inclusión sociocultural en la sociedad española» y ejercen de facto de mediadores entre las familias de los alumnos de origen marroquí que no saben español y el profesorado del centro educativo.

El colegio Santa Rosa de Lima, en la pedanía de El Palmar, desarrolla el programa desde 2016 «El docente ejerce de mediador con las familias que no hablan español; es un freno al abandono»

«La diversidad lingüística suma, no resta», reza el mural con forma de árbol donde los escolares del colegio Santa Rosa de Lima, en la pedanía murciana de El Palmar, han escrito sus nombres en árabe y en español. Nueve de cada diez alumnos de ese centro público son de origen marroquí, una realidad a la que la directora del colegio no quiere ni puede abstraerse: «Nos hemos adaptado a las necesidades de nuestro contexto. El programa es una respuesta más a la mejora de la competencia lingüística. La educación de calidad tiene que responder a la diversidad, y creo que incumpliríamos un derecho si no lo hiciéramos», reivindica Mari Fe López.

Las sesiones de Lengua Árabe se imparten en el centro los viernes por la tarde, después del horario escolar, a los alumnos de quinto y sexto de Primaria que lo desean. «Las reservamos para los últimos cursos porque creemos que es mejor que empiecen cuando ya tienen asentada la lecto escritura en castellano», explica Mari Fe López.

El profesor marroquí que las imparte tiene otra función en el centro que le ocupa más horas. «Ejerce como mediador entre las familias que no saben español y los profesores. Cuanto tenemos que entrevistarnos con los padres, comunicarles alguna cuestión importante, contamos con él». Su labor para atajar los casos de absentismo e incentivar a los estudiantes y a sus familias para que se formen «es clave. Toma parte en todos los programas del colegio», que la pasada semana recibía la visita de otro centro de Zaragoza interesado en sus buenas prácticas educativas. Los escolares, «muchos de segunda y tercera generación nacidos en Murcia, mantienen así su lengua».

La asistencia del docente marroquí es también de gran utilidad a principio de curso, cuando comienzan su vida escolar decenas de menores de 3 años que no saben castellano. «Sus madres tampoco, así que su apoyo es fundamental para la comunicación».