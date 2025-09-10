Educación adjudica 355 plazas de docente y deja 141 sin cubrir, la mayoría en FP El listado provisional contiene 18 puestos vacantes de Secundaria, 12 de Informática y el resto de Latín a jornada parcial

Raúl Hernández Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:58 Comenta Compartir

La Consejería de Educación publicó este miércoles, apenas 24 horas antes del inicio de las clases en Secundaria, el listado provisional de adjudicatarios de vacantes docentes. En el acto se ofrecieron 496 plazas, 129 de maestros de Infantil y Primaria, todas adjudicadas, y 367 correspondientes a Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos. De estas últimas se han cubierto 226, mientras que 141 han quedado desiertas, según fuentes de la Consejería.

Entre las plazas sin adjudicar destacan 18 de Secundaria, de las que 12 pertenecen a la especialidad de Informática (8 a jornada completa y 4 parciales) y 6 a Latín (todas a jornada parcial). Educación recordó que las jornadas parciales son voluntarias, por lo que muchos interinos optan por esperar a una vacante completa.

123 plazas sin asignar corresponden a FP y enseñanzas de régimen especial. 496 puestos se ofrecieron en el acto de este miércoles, 129 de Primaria y 367 a Secundaria y FP.

En el caso de Informática, la Consejería subrayó que existe una escasez de profesionales a nivel nacional, dado que estos titulados prefieren otras salidas laborales. «Para paliar la situación, el departamento dispone de mecanismos extraordinarios de contratación». En el caso de Latín, Educación precisó que en las oposiciones celebradas en junio se cubrieron todas las plazas y que la bolsa de interinos sigue vigente, por lo que las vacantes parciales podrán ser ocupadas en próximos llamamientos.

El resto de vacantes no adjudicadas, un total de 123, corresponden a Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial, que comienzan la semana que viene y volverán a ofertarse en los próximos actos.

La publicación del listado contra reloj ha vuelto a desatar críticas. Desde el Sindicato Independiente de Docentes (Sidi), Andrés Martínez alertó de la inestabilidad que generan los retrasos en las adjudicaciones, que deberían haberse resuelto en julio. «Algunas vacantes previstas se han guardado hasta septiembre por motivos económicos, y eso impide que interinos con experiencia en un centro puedan optar a consolidar su puesto», criticó. También incidió en la gravedad de la falta de docentes de Informática, que obliga a recurrir a procedimientos extraordinarios.

Desde ANPE, su portavoz José Robles valoró positivamente la incorporación de 39 nuevos orientadores educativos, pero advirtió de que siguen faltando especialistas para atender la diversidad en las aulas. «Es urgente reforzar plantillas, reducir ratios y aliviar la carga burocrática del profesorado», reclamó, además de exigir mejoras laborales para los interinos y la reducción de dos horas lectivas a los mayores de 55 años. Por su parte, CC OO lamentó que en las oposiciones de este verano se quedaran 314 plazas sin adjudicar, lo que obliga a seguir dependiendo de interinos. «Es un error que impide consolidar empleo público y genera más precariedad en el sistema educativo», señaló su portavoz, Nacho Tornel.

Movilizaciones a la vista

La Plataforma de Interinos Docentes mantiene la convocatoria de una concentración el próximo 30 de septiembre frente a San Esteban, sede del Gobierno regional, para reclamar un sistema de oposiciones «más objetivo y transparente» y una apuesta firme por la enseñanza pública.