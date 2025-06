Eduardo López Nicolás, la nota más alta de la PAU en la Región de Murcia: «Estoy entre Ingeniería Aeroespacial y el doble grado de Matemáticas y Física»

Fuensanta Carreres Martes, 10 de junio 2025, 13:59 | Actualizado 14:21h. Comenta Compartir

Eduardo López Nicolás, alumno del colegio Montepinar de Murcia, es oficialmente el estudiante más brillante de la Región. Ha logrado después de dos años de mucho trabajo y constancia la calificación más alta en la Prueba de Acceso a la Universidad, un 9,98, una nota que solo puede lograrse con dos años completos de 10 tras 10, mucha «constancia y trabajo diario. Me baso en trabajo diario, en ir realizando las actividades de cada asignatura y llevarlas al día. Es importante hacerlo así para alcanzar el objetivo. Han sido dos años de un gran recorrido, esfuerzo y pasión por lo que quiero hacer en un futuro».

¿Y qué es lo que quiere hacer en ese futuro cercano? Eduardo tiene claro que quiere formarse para centrar su carrera profesional en el espacio exterior, pero aún no ha decidido la vía de acceso: «Estoy barajando opciones; me decanto por Ingeniería Aeroespacial en Madrid o el doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad de Murcia», duda aún. Hijo de una profesora (su padre está jubilado), el estudiante, a quien se gustar la música, el deporte y pasar tiempo con sus amigos, no sueña con viajar al espacio exterior. «Más bien con fabricar el cohete para que otros viajen», explica. A pesar del esfuerzo, el año ha sido «muy bueno, aunque hay un par de cosas que me han gustado menos: que supiéramos tan tarde los modelos de exámenes y los fallos que hubo en algunas pruebas».

El mejor estudiante de los 7.775 que han concurrido a las pruebas este año está también a la espera que se solucione la polémica política que le permitirá disfrutar de la Matrícula de Honor en Bachillerato que ha logrado, bloqueada en la Región.

La segunda mejor nota de acceso es un 9,975; nota que han obtenido Elena López Santos, del IES Arzobispo Lozano; Almudena Fernández García, del Centro Los Olivos; y Lucía Alfaro Corrales, del Colegio Fomento Nelva-Monteagudo. La tercera nota más alta es un 9,965 y la ha obtenido Roberto Murcia Pujante, del IES Cañada de las Eras.

La nota de acceso se obtiene al ponderar la nota media del Bachillerato con la nota obtenida en la fase general de la PAU. En el caso de estos cinco estudiantes, su nota del Bachillerato es un 10. El plazo de solicitud de revisión de exámenes comienza hoy y estará abierto hasta el 13 de junio. Toda la información sobre el proceso puede consultarse en https://acceso.um.es.

Temas

Matemáticas

IES

Murcia

Pau

Bachillerato