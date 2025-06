Ecologistas en Acción concede su premio Atila a la Comunidad por su «peligrosa dejadez» ante los problemas del Medio Ambiente

LA VERDAD Jueves, 5 de junio 2025, 19:40 Comenta Compartir

Ecologistas en Acción de la Región Murciana concedió este jueves sus Premios Atila, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, con los que pretende «distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente» en nuestro territorio.

El jurado de la organización decidió otorgar el premio Atila Región Murciana 2025 al Gobierno Regional presidido por Fernando López Miras por «seguir sin poner el Medio Ambiente en el centro de sus políticas».

Según Ecologistas en Acción, la Comunidad «sigue promoviendo las 'rebajas legales' para eliminar o reducir los controles y limitaciones a la actividad económica. Limitaciones necesarias para preservar el interés general de la ciudadanía y el medio ambiente del que dependemos». Con esto, «los grandes problemas ambientales de esta región, lejos de resolverse, se han enquistado y crecen casi sin control. Caos urbanístico, sobre explotación y contaminación de acuíferos, eutroficación del Mar Menor, contaminación del aire, un transporte público tercermundista, pérdida de hábitat de especies amenazadas, desastrosa política forestal, inexistente política energética, etc».

La organización observa «una peligrosa dejadez en sus competencias que tiene un gran granador: el beneficio privado, y unos grandes perdedores: el interés general y el medio ambiente, pero también la salud de la población y la economía».

Asimismo, el premio Caballo de Atila Región Murciana 2025 fue para las plantas de biogás por el «despliegue acelerado de más de 20 plantas, basado exclusivamente en el beneficio privado, con sospechosa forma de burbuja especulativa».

El jurado criticó el papel del «impulso político y legislativo», que «atrae a los fondos de inversión que buscan máxima rentabilidad en corto plazo y a cualquier coste socioambiental. Y la contribución del sector porcino industrial, que necesita un tratamiento barato de su principal residuo, con la esperanza de facilitar su crecimiento, en una región ya más que saturada».

Ecologistas en Acción alertó de que «se está tratando de minimizar» los impactos ambientales y sociales de las platas de biogás y lamentó que «la ciudadanía no está siendo escuchada».

Cuatro accésits

Estos galardones se empezaron a conceder en 1992 y, además de las dos categorías principales denominadas Atila y Caballo de Atila, incluyen algunos accésits adicionales, dada la «gran cantidad de candidaturas razonadas que se reciben». Según Ecologistas en Acción, «esta alta participación se ve favorecida por dos factores: una mayor conciencia ambiental de la población, y la persistencia de los problemas ambientales y de salud en nuestra región».

El primer accésit, llamado 'el cuento de la lechera', fue para Scrats «y su comparsa política». La organización acusó al sindicato de regantes de llevar «décadas sobreactuando y usando el victimismo como estrategia para justificar y perpetuar una 'economía del abuso' que jamás tendrá agua suficiente, aunque la trasvasemos directamente del Amazonas».

Ecologistas en Acción asegura que los regantes «siguen reclamando más y más agua, a pesar de que la ciencia avisa de que con el avance del Cambio Climático el Tajo tendrá cada vez menos posibilidades de ceder agua sin comprometer su caudal ecológico (que está infradotado), y de que varias sentencias judiciales obligan a respetar el mismo. Nunca se plantea el debate sobre cómo reducir las demandas, o sobre la cantidad de regadío que podemos sostener en esta región».

El accésit 'Need for Speed' fue para el Sector Moto Naútica en el Mar Menor. «Gracias a la falta casi absoluta de vigilancia y control, en el Mar Menor muchos usuarios no respetan las normas sobre velocidades y fondeos, ni los generales, ni los que establece el Plan de Gestión Integral de la Red Natura 2000 del Mar Menor, ni los que establecen la Ley 3/2020 de protección y recuperación del Mar Menor, o el Real Decreto 118/2024 que establece limitaciones a la navegación marítima para la protección y recuperación del Mar Menor».

La organización lamentó una «falta de autocrítica y autocontrol intolerable en este sector» y señaló que «el máximo exponente de esta situación está en un alto porcentaje de usuarios de Moto Náutica, que navegan a velocidad excesiva, ignorando su impacto sobre el ecosistema, y las molestias al resto de usuarios, en especial a las pequeñas embarcaciones y escuelas náuticas».

El accésit honorífico 'Estamos trabajando en ello' fue para la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor «porque llevan demasiados años, décadas en realidad, reproduciendo esta frase, aunque con acento murciano, cada vez que se les pregunta por los numerosos Planes de Gestión sin aprobar: Decenas de Planes de Fauna y Flora Amenazada, demasiados Planes de Espacios de la Red Natura 2000, todavía algunos Planes de Espacios Naturales Protegidos clave y muy presionados».

Ecologistas en Acción continuó denunciando que llevan «décadas manteniendo en vilo a nuestro rico patrimonio natural, cada vez más acorralado y degradado, que ve como las actividades impactantes carecen del control suficiente para que la protección ambiental sea realmente efectiva, algo más que un simple círculo dibujado en el mapa».

Por último, el accésit Jennifer López '¿La Regeneración pa cuándo?' fue para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El jurado argumentó que «la Bahía de Portmán, y su población, llevan más de tres décadas esperando una solución a la grave situación que padece, tras haber sido vertedero de la industria minera la segunda mitad del siglo XX. Tras muchos vaivenes y dificultades, y tras conseguirse un proyecto de regeneración parcial, con el consenso de todas las organizaciones y administraciones, su ejecución ha sido paralizada hace seis años. A pesar de que el MITERD ha vuelto a plantear el sellado como solución, los colectivos vecinales, sociales y ambientales, siguen reclamando la recuperación parcial de la bahía».

El jurado finalizó invitando a las personas y entidades premiadas a realizar «una reflexión profunda, en especial a los multireincidentes que parecen empeñados en ganar año tras año. La crisis ambiental que sufre nuestro planeta, y nuestra región, genera también multitud de problemas sociales, poniendo en riesgo el futuro de toda la humanidad». También expresó su esperanza en que «los galardones lleven a los nominados a un cambio de actitud».