«Dos minutos y fuera»: la oleada de robos que tiene en vilo a las gasolineras de la Región de Murcia

Gasolinera BP junto a la urbanización Montepinar, en la pedanía murciana de Cabezo de Torres. Son las 3.13 horas del pasado miércoles 30 ... de julio. Un coche, un Seat Ibiza gris, se detiene frente a la tienda de la estación de servicio. Del turismo se bajan dos hombres, altos, delgados y aparentemente jóvenes. Llevan pasamontañas que les cubren el rostro. El copiloto empuña un marro; el conductor, lo que parece un pico. Los dos llevan guantes. Abren el maletero para cargar lo que han venido a robar y empiezan a golpear el cristal. El del marro se encarniza con el escaparate; mientras, el otro deja el pico y se da la vuelta para vigilar. Están haciendo mucho ruido.

En un minuto, el cristal revienta. La alarma empieza a sonar, pero ellos entran. La máquina de tabaco está junto a la ventana rota. Intentan levantarla y sacarla por el boquete. Pesa. Se les resbala, se les cae. La tumban, la arrastran, pero no consiguen subirla. A las 3.15 horas, han cumplido el tiempo máximo que ellos mismos se dan para huir. La dejan allí y se marchan.

Asaltos en: - Caravaca de la Cruz.

- Bullas.

- Yecla.

- -Jumilla.

- Mula.

- Librilla.

- Molina de Segura.

-Murcia: Llano de Brujas, Cabezo de Torres y Torreagüera.

- Beniel.

- Los Alcázares.

- San Javier.

- Torre Pacheco.

- Mazarrón.

- Cartagena.

Este fue uno de los dieciséis robos o intentos de robo que las gasolineras de media Región han sufrido este verano, según el conteo de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región de Murcia. Un 'modus operandi' que se repite con dos ladrones, un coche robado de más de quince años «para poder hacerle el 'puente'», un marro, un pico, guantes y menos de dos minutos para reventar un cristal, llevarse una máquina expendedora y escapar.

Dos encapuchados, que viajan en coches robados antiguos, «para hacerles el puente», estarían detrás de los ataques

José Baños, presidente de la asociación, tiene claro que se trata de la misma banda. «A ver si los cazan, pero no hay suficientes medios para cogerlos».

Él mismo fue víctima de un robo la semana pasada en su estación de servicio de la Autovía del Noroeste, a la altura de Mula. «Fue a las dos de la madrugada. Saltó la alarma y fue el vigilante de seguridad. Pero a los tíos les dio igual».

En la lista de asaltos que maneja la asociación aparecen gasolineras de los municipios de Librilla, Molina de Segura, Beniel, Caravaca, Bullas, Yecla, Jumilla, San Javier, Torre Pacheco, Mazarrón y Murcia capital, con robos en pedanías como Llano de Brujas, Cabezo de Torres y Torreagüera. La primera denuncia formal de esta oleada es de junio.

«Esto es una ruleta rusa»

Desde entonces, apenas ha habido noches tranquilas. «Estamos todos con los pelos de punta; esto es una ruleta rusa», resume un afectado. Las más de quince estaciones asaltadas no son las únicas, ya que solo contabilizan aquellas que están asociadas. «Hay muchas más. Las grandes compañías privadas también están en el punto de mira. En sus gasolineras, van casi a robo por día, aunque no se hacen públicos».

Ampliar Un vehículo abandonado con una máquina de tabaco en el maletero.

El más reciente ocurrió precisamente en la estación de servicios de Repsol en Torreagüera, en Murcia. La Policía Local sorprendió a los dos ladrones en pleno asalto. Huyeron a la carrera entre los huertos, pero dejaron atrás una máquina expendedora y varias herramientas. En otros casos, como en Bullas o Librilla, las máquinas desaparecieron sin dejar rastro hasta que fueron halladas en zonas rurales, abiertas con radiales.

El daño económico para los empresarios es doble. La máquina y su contenido —tabaco valorado en miles de euros—, y los destrozos en cristales y cerramientos. A eso se suma la sensación de impotencia. «Te levantas cada mañana con miedo a ver si te ha tocado a ti esta vez», confiesa otro propietario que pide anonimato.

Arrancadas del suelo

La madrugada del 9 de agosto, una gasolinera de Llano de Brujas sufrió otro de los robos recientes. Actuaron como siempre. De madrugada, golpes con una maza contra el cristal de seguridad y arrancaron de cuajo la máquina de tabaco. «La tenían atornillada al suelo, pero la chapa acaba cediendo». Para el asalto emplearon el tiempo marcado por la pareja de ladrones. «Dos minutos y fuera. Así no da tiempo a que llegue la Guardia Civil o la Policía».

Este empresario calcula que una máquina con unas 30 referencias de tabaco puede albergar hasta 3.000 euros en mercancía, lo que explica que se haya convertido en el objetivo principal. «La caja registradora no suele tener dinero. Van directos al tabaco y huyen». Los afectados ven que anclar las máquinas de tabaco al suelo no sirve de nada y se están planteando encargar un armazón metálico para proteger el dispensador, una inversión que ronda los 1.500 euros.

La Guardia Civil mantiene abiertas varias líneas de investigación para frenar esta oleada de robos. Mientras, los empresarios asumen que su mejor defensa es reforzar las máquinas expendedoras de tabaco, los sistemas de seguridad y esperar que la próxima madrugada no les toque a ellos.