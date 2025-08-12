La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cristal de la tienda de la gasolinera reventada por los ladrones. POLICÍA LOCAL MURCIA

Intento frustrado de robo en una gasolinera de Murcia

Los ladrones dejaron abandonada una máquina expendedora de tabaco que habían sustraído de la Tienda de la estación de servicio en la pedanía de Torreagüera

LA VERDAD

Martes, 12 de agosto 2025, 17:41

Una patrulla de la Policía Local de Murcia, del puesto de Alquerías, evitó esta madrugada del martes, un robo con fuerza en una gasolinera de Torreagüera. Los ladrones, al menos dos individuos, actuaron siguiendo el mismo patrón detectado en otros asaltos recientes. Llegaron a bordo de un vehículo, marca Seat, rompieron el cristal de la tienda con un marro y picos y sustrajeron una máquina expendedora de tabaco.

Según fuentes policiales, los ladrones utilizaron un coche que resultó ser sustraído. Tras el robo, huyeron rápidamente del lugar, abandonando la máquina expendedora en las inmediaciones. El vehículo fue localizado poco después con diversas herramientas en su interior, así como la propia máquina expendedora, que había sido forzada.

En el momento de la intervención, la patrulla de Alquerías sorprendió a los delincuentes, que al percatarse de la presencia policial emprendieron la huida a pie. Los agentes, ante la posibilidad de que los autores pudieran estar armados, aguardaron refuerzos antes de entrar en el recinto, lo que facilitó que los sospechosos escaparan.

