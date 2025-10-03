La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos vehículos de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla

La Policía Nacional despliega un amplio dispositivo en el polígono industrial oeste para localizar a los dos sospechosos, que huyeron en un coche tras emprenderla a disparos

LA VERDAD

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:09

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por su presunta implicación en un tiroteo registrado, en la madrugada de este viernes, en el exterior de una discoteca del polígono industrial oeste, en Alcantarilla. Los dos sospechosos supuestamente realizaron disparos en la zona con armas de fuego presumiblemente real y luego huyeron de la zona en un automóvil. La investigación, apuntan fuentes del cuerpo, sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.

Los hechos ocurrieron este viernes, en torno a las tres de madrugada, en los alrededores del citado local de ocio. Este establecimiento, según explicaron las fuentes, ya fue noticia recientemente después de que dos hombres fuesen detenidos por tratar de matar a otros dos agrediéndoles con un arma blanca y amenazándoles con un arma de fuego en ese local.

La Policía Nacional, que ha actuado en colaboración con la Policía Local de Murcia, tuvo conocimiento del altercado a raíz de la llamada de varios testigos, que dieron la voz de alarma al escuchar los tiros. Por el momento no consta que ninguna persona resultara herida en el suceso.

