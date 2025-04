Dos candidatos aspiran a dirigir el Colegio Oficial de Arquitectos

Los arquitectos de la Región se encaminan a las urnas para elegir, en mayo, nueva junta de gobierno de su colegio profesional (Coamu). ... Hoy jueves, a las 14 horas, se cierra el plazo de presentación de candidaturas y todo apunta a que serán dos las que concurrirán. Este miércoles ya registró su lista Antonio Ángel Clemente García (Murcia, 1952), con 41 años de profesión, la mayoría dedicados a la Administración regional, donde llegó a ocupar la Subdirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. En las próximas horas hará lo mismo Arturo García Agüera, de 33 años, con estudio en Cartagena especializado en el cliente extranjero, y que ha ocupado el cargo de secretario de la junta de gobierno en el actual mandato.

El que salga elegido de los dos (las fuentes consultadas por este diario no ven probable que aparezcan más aspirantes) sustituirá al frente del Coamu a María José Peñalver, que ha cumplido los dos mandatos (de tres años cada uno) que establecen como máximo los estatutos. Desde 2010 (cuando Antonio García Herrero venció a Francisco Camino en una ajustada votación) no se había presentado más de una candidatura en las diferentes convocatorias, hasta ahora. Ni Rafael Pardo Prefasi ni Peñalver tuvieron rivales y, por tanto, no fue necesario acudir a las urnas. Las elecciones están convocadas para el 6 de mayo.

Antonio Ángel Clemente, formado en la Politécnica de Cartagena y colegiado desde 1984, cree que la actual junta «no lo ha hecho mal, pero es bueno que entre aire nuevo a las instituciones». De salir elegido como decano, señala que uno de sus objetivos en el Colegio será «dar cobertura a todas las formas del ejercicio profesional», además de trabajar «para difundir la arquitectura en la sociedad». Le acompañan en su equipo Cristina Rodrigo de la Casa (candidata a vicedecana); María Salmerón Bermúdez (tesorera), Pedro Hernández Martínez (secretario) y, como vocales, Diego Mayordomo Martínez, Dictinio de Castillo-Elejabeytia, Juan de Dios Moreno, Luis Manuel Ferrer y Ramón Rosa Jara.

Clemente se jubiló recientemente como funcionario, siendo jefe de servicio de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma. Sigue activo en el oficio, colaborando en el estudio de arquitectura que su hija tiene en la capital murciana.

Nuevas generaciones

García Agüera, por su parte, lidera una candidatura continuista. Le acompaña la mayoría del equipo que ha estado este mandato con Peñalver. Así, están María José Climent Mondéjar (candidata a vicedecana); María Luisa Ruipérez García (secretaria); Juan Rodríguez Jiménez (tesorero) y, como vocales, Luz de La Villa Batres, Miguel Fernández Vallés, Lara Pardo Guardiola, Flora Cánovas Otón y Rosario Contreras Vicente.

Tras formar parte de la junta de gobierno durante seis años, Arturo García aspira ahora al cargo de decano-presidente. En declaraciones a LA VERDAD, comenta que esa experiencia le ha servido «para conocer de primera mano los retos y los problemas del colectivo». Formado en la Politécnica de Cartagena, uno de sus objetivos es atraer al Coamu a las nuevas generaciones de profesionales. «Observamos que se están desvinculando, que se sienten poco apegados a la institución. Queremos ponerla en valor, que sea útil para todos los compañeros».