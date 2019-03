Docentes de la UMU comparten sus experiencias de colaboración con universidades chinas Profesores y responsables de centros y grupos de investigación de la UMU tras la jornada celebrada en la Facultad de Veterinaria. / UMU La Universidad quiere dinamizar las relaciones con instituciones del país asiático UMU MURCIA. Viernes, 8 marzo 2019, 08:18

La Universidad de Murcia, a través del vicerrectorado de Internacionalización, ha celebrado las Jornadas sobre la dinamización de las relaciones UMU-República Popular China, con el objetivo de fomentar los nexos de profesores e investigadores con este país asiático.

Las jornadas, celebradas en la Facultad de Veterinaria el 1 de marzo, han servido para que profesores y responsables de centros y grupos de investigación de la UMU que ya mantienen relaciones con universidades chinas pudieran compartir sus experiencias e ideas de colaboración con otros docentes de la institución.

La vicerrectora de Internacionalización, Senena Corbalán, presentó un resumen de los contactos y las relaciones que ha consolidado la Universidad de Murcia con 9 universidades chinas, como resultado del viaje institucional de la delegación de la UMU a China llevado a cabo el pasado mes de octubre.

Los ponentes destacaron la alta motivación, preparación y proyección de los estudiantes chinos

Siete profesores de la UMU de diversas áreas compartieron las claves y experiencias de sus colaboraciones con universidades de China: Pablo Artal con la Central South University (CSU), Victoriano Garre con Shandong University of Technology (SUT), Carmen Castelo y Verónica de Haro con Communication University of China (CUC) y Samuel Baixauli y Marcos Antón con Antai College of Economics and Management (SJTU). También participó el profesor Manuel Pérez, licenciado en Historia por la Universidad de Murcia y actualmente profesor en el Departamento de Historia de Shangai Jiao Tong University.

Todos los ponentes coincidieron en la alta motivación, preparación y proyección de los estudiantes chinos y de los departamentos con los que colaboran. Además, resaltaron el crecimiento de estas universidades y su posición en los 'rankings' mundiales, y comentaron las posibilidades de financiación por parte del gobierno chino y administraciones locales y regionales. Por último, Matías Balibrea del Área de Relaciones Internacionales y Mar Sojo de Operum, presentaron las posibilidades de proyectos de investigación y colaboración con el país asiático y el apoyo del vicerrectorado de Internacionalización para conseguir que las iniciativas de colaboración docente e investigadora puedan convertirse en casos de éxito.