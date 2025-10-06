La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos y agentes de la Guardia Civil en el accidente ocurrido el 20 de junio en la autovía A-30 a la altura de Cartagena, donde murió un camionero. Antonio Gil / AGM

Las distracciones al volante provocaron casi 4 de cada 10 accidentes con víctimas mortales en la Región de Murcia

El 67% de las denuncias interpuestas durante la última campaña de control (264 de 395) fueron por usar el móvil al volante

LA VERDAD

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:47

Comenta

La conducción distraída provocó 16 de los 43 siniestros mortales registrados en vías urbanas e interurbanas de la Región de Murcia este 2025, lo que supone el 37% del total. En 2024, esta causa estuvo presente en 14 de los 62 accidentes con fallecidos, que representa un 23%, por lo que se ha producido un aumento del 14%.

Desde este lunes y hasta el próximo 12 de octubre la Jefatura Provincial de Tráfico desarrolla una campaña especial de control y vigilancia para contribuir a reducir las actitudes de los usuarios que implican comportamientos de alto riesgo, que ponen en riesgo la seguridad de la circulación, ponen en riesgo su propia vida y la vida del resto de usuarios de las vías.

Durante esta semana, indicó Virginia Jerez, jefa Provincial de Tráfico, en la presentación de la campaña, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlará alrededor de 16.000 vehículos.

Desde 2017, las distracciones constituyen en España el principal factor de riesgo en los accidentes mortales, con mayor intensidad tanto respecto del porcentaje total de siniestros como del porcentaje total de casos con fallecidos.

La Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, de acuerdo con los parámetros de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, identifica como un área estratégica la «tolerancia cero con los comportamientos de mayor riesgo» en consonancia con el enfoque del sistema seguro integrado.

La Estrategia aborda la necesidad de actividades de vigilancia y control para reducir el impacto de las conductas de mayor riesgo.

En este sentido, es prioritario aumentar el impacto de la vigilancia mediante una mejor planificación y potenciar la vigilancia de las conductas de mayor riesgo mediante la aplicación de las nuevas tecnologías, en particular, la vigilancia del uso del teléfono móvil.

Durante la última campaña de control que desarrolló la Jefatura Provincial de Tráfico, se interpusieron 395 denuncias, de las que un 67% (264) fueron por usar el móvil al volante. Leer mientras se conduce provocó 26 denuncias (6,5%) y el uso de auriculares estuvo detrás de 17 denuncias (4%). Además, la búsqueda de objetos causó 11 denuncias (3%).

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día de la Hispanidad: ¿el festivo se pasa al lunes 13 de octubre en la Región de Murcia?
  2. 2 Un hombre resulta herido en un aparatoso accidente en Molina de Segura
  3. 3

    Los procesos de estabilización hacen fijos a más de 12.500 interinos de la Comunidad
  4. 4 Diez kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  5. 5

    Los grados de FP que tiene pleno empleo y pero que se quedan con plazas vacantes en la Región de Murcia
  6. 6

    Detenido en Lleida por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo
  7. 7 Medio centenar de personas piden «justicia para Margaret» en el camping de El Portús
  8. 8

    La recuperación de la Marina del Carmolí arranca este mes tras cuatro años de trámites
  9. 9 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre
  10. 10

    El salario mínimo registra en la Región de Murcia la segunda mayor subida del país por el campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las distracciones al volante provocaron casi 4 de cada 10 accidentes con víctimas mortales en la Región de Murcia

Las distracciones al volante provocaron casi 4 de cada 10 accidentes con víctimas mortales en la Región de Murcia