Las distracciones al volante provocaron casi 4 de cada 10 accidentes con víctimas mortales en la Región de Murcia El 67% de las denuncias interpuestas durante la última campaña de control (264 de 395) fueron por usar el móvil al volante

Bomberos y agentes de la Guardia Civil en el accidente ocurrido el 20 de junio en la autovía A-30 a la altura de Cartagena, donde murió un camionero.

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:47

La conducción distraída provocó 16 de los 43 siniestros mortales registrados en vías urbanas e interurbanas de la Región de Murcia este 2025, lo que supone el 37% del total. En 2024, esta causa estuvo presente en 14 de los 62 accidentes con fallecidos, que representa un 23%, por lo que se ha producido un aumento del 14%.

Desde este lunes y hasta el próximo 12 de octubre la Jefatura Provincial de Tráfico desarrolla una campaña especial de control y vigilancia para contribuir a reducir las actitudes de los usuarios que implican comportamientos de alto riesgo, que ponen en riesgo la seguridad de la circulación, ponen en riesgo su propia vida y la vida del resto de usuarios de las vías.

Durante esta semana, indicó Virginia Jerez, jefa Provincial de Tráfico, en la presentación de la campaña, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlará alrededor de 16.000 vehículos.

Desde 2017, las distracciones constituyen en España el principal factor de riesgo en los accidentes mortales, con mayor intensidad tanto respecto del porcentaje total de siniestros como del porcentaje total de casos con fallecidos.

La Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, de acuerdo con los parámetros de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, identifica como un área estratégica la «tolerancia cero con los comportamientos de mayor riesgo» en consonancia con el enfoque del sistema seguro integrado.

La Estrategia aborda la necesidad de actividades de vigilancia y control para reducir el impacto de las conductas de mayor riesgo.

En este sentido, es prioritario aumentar el impacto de la vigilancia mediante una mejor planificación y potenciar la vigilancia de las conductas de mayor riesgo mediante la aplicación de las nuevas tecnologías, en particular, la vigilancia del uso del teléfono móvil.

Durante la última campaña de control que desarrolló la Jefatura Provincial de Tráfico, se interpusieron 395 denuncias, de las que un 67% (264) fueron por usar el móvil al volante. Leer mientras se conduce provocó 26 denuncias (6,5%) y el uso de auriculares estuvo detrás de 17 denuncias (4%). Además, la búsqueda de objetos causó 11 denuncias (3%).