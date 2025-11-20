La Comunidad manda a la Asamblea la ley que permite proteger el asiático de Cartagena y el pastel de carne de Murcia

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el proyecto de ley de Bienes Turísticos de la Región de Murcia, una nueva norma de 19 artículos ... que se envía a la Asamblea Regional para iniciar su tramitación parlamentaria.

La ley establece una nueva figura, la del Bien de Interés Turístico (BIT), que permitirá «identificar, proteger y promocionar» productos turísticos materiales o inmateriales de ámbito gastronómico, cultural, histórico, religioso, etnográfico o natural en la Región de Murcia, con capacidad demostrada para atraer visitantes. Entre estos, el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, destacó el asiático de Cartagena, el pastel de carne de Murcia o los libricos de Yecla.

El texto, que modificará la Ley de Turismo de 20 de diciembre de 2013, da también reconocimiento oficial a monumentos, paisajes, rutas culturales, eventos, tradiciones y productos gastronómicos que forman parte del patrimonio turístico regional, entre los que destacarían los caminos de la Cruz de Caravaca o la Floración de Cieza.

Asimismo, establecerá los requisitos que deben cumplir los BIT, como su difusión acreditada, su antigüedad mínima o su singularidad. Cabe señalar que, hasta ahora, la única figura regulada en este ámbito era la declaración de fiestas de interés turístico regional. La norma ha recibido los informes favorables de los consejos consultivos (CES y Consejo Jurídico). En la tramitación parlamentaria, los grupos políticos podrán presentar enmiendas. Cabe recordar que el Gobierno del PP no tiene mayoría absoluta, por lo que necesitará del apoyo de otro grupo.

De este modo, la ley fija cinco categorías de Bienes de Interés Turístico: espacios turísticos; acontecimientos de trascendencia turística; itinerarios y rutas; gastronomía; y manifestaciones artístico-culturales, folclóricas, etnográficas o artesanales.

La declaración de BIT implicará la asignación de un sello propio, su inscripción en el Libro de Registro del Instituto de Turismo y el compromiso de conservación por parte de sus responsables. La declaración de Bien de Interés Turístico será compatible con otras figuras de protección o reconocimiento, como las denominaciones de origen y los Bienes de Interés Cultural (BIC).

Nuevas plazas en centros de día y financiación de la atención temprana

Por otra parte, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, autorizó un gasto de 13.143.712 euros para la asignación de 115 nuevas plazas y la financiación de 63.080 sesiones de atención temprana para personas con discapacidad, durante cuatro años. La inversión permitirá ampliar la atención diurna, reforzar los programas de autonomía personal y aumentar los recursos residenciales para personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, trastorno mental grave y discapacidad física.

A partir de este acuerdo, y dentro de las nuevas 115 plazas, se concertarán 44 del servicio de centro de día, 38 plazas del servicio de promoción de la autonomía personal (Sepap) y 33 plazas del servicio de atención residencial, así como las sesiones del servicio de atención temprana.

De las 44 plazas del servicio de centro de día, 21 se destinarán a personas con discapacidad intelectual, ocho a personas con trastorno del espectro autista, 12 a usuarios con trastorno mental grave y tres a personas con discapacidad física. Estas plazas reforzarán la atención diurna especializada que ofrece apoyos terapéuticos, educativos y de convivencia adaptados a cada perfil.

En el caso de las 38 plazas del Sepap, 20 se dirigirán a personas con discapacidad intelectual, cinco a usuarios con trastorno del espectro autista y 13 a personas con trastorno mental grave, reforzando así las intervenciones especializadas que buscan mejorar la autonomía personal y funcional.

El refuerzo se completa con 33 plazas de atención residencial, de las que 14 se destinarán a residencias para personas con discapacidad intelectual; cinco a personas con trastorno del espectro autista; ocho a usuarios con trastorno mental grave y una a personas con discapacidad física. Además, se incorporan cinco plazas en viviendas tuteladas para personas con trastorno mental grave, que ofrecen un entorno comunitario y apoyo profesional adaptado a sus necesidades.

Transporte público en el ámbito metropolitano de Cartagena y el Mar Menor

Asimismo, el Ejecutivo de la Región de Murcia autorizó este jueves a la Consejería de Fomento e Infraestructuras a iniciar la licitación de la concesión del servicio público de transporte regular de viajeros entre las localidades del ámbito metropolitano del Mar Menor y Cartagena, RMU-4, por un importe de 16.390.123 de euros, hasta el año 2035.

La RMU-4 es una de las diez concesiones del nuevo mapa concesional de la Región de Murcia. La nueva concesión cubrirá las necesidades de los viajeros principalmente de las localidades de Los Alcázares, Fuente Álamo de Murcia, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre-Pacheco y La Unión hacia Cartagena.

Con las rutas creadas, se facilita que el ciudadano disponga de servicios directos hacia los hospitales de referencia (Santa Lucía de Cartagena y Los Arcos de San Javier), los campus universitarios y los polígonos industriales.

Para la prestación de este servicio el Gobierno regional cederá a la empresa adjudicataria 16 vehículos cien por cien eléctricos de la nueva flota Movibus, valorados en 9.842.745 euros, cofinanciados a través de fondos Next Generation y la Comunidad.

4,6 millones de ayudas para atraer rodajes de películas a la Región

Además, el Consejo de Gobierno autorizó al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) la puesta en marcha de un paquete de ayudas por valor de 4,6 millones de euros dirigido a impulsar el crecimiento del sector audiovisual de la Región de Murcia y para atraer rodajes.

De este importe, 3 millones de euros se destinan a una línea de subvenciones para captar rodajes de elevado presupuesto cuya inversión en la Región alcance al menos el 150% de la ayuda. Además, se ha dado luz verde a un millón de euros en subvenciones a producciones cinematográficas de largometrajes y otras obras audiovisuales de la Región de Murcia, mientras que la iniciativa dotada con los 600.000 euros restantes subvencionará la realización de rodajes de largometrajes y piezas audiovisuales en la Región.

En cuanto a la iniciativa para atraer rodajes de elevado presupuesto, el ICA ya puso en marcha durante 2023 una convocatoria de ayudas destinadas a producciones audiovisuales en forma de largometrajes de presupuesto medio, con el fin de que se realizasen mayoritariamente en la Región de Murcia.