Día de la Hispanidad: las tiendas y los supermercados que abren el 12 de octubre en la Región de Murcia

María Ramírez Viernes, 10 de octubre 2025, 09:33

El próximo festivo nacional es el Día de la Hispanidad, que se celebra el 12 de octubre. En 2025, esta jornada cae en domingo, por lo que algunas comunidades autónomas han optado por mover el descanso al lunes. En concreto, se beneficiarán de este traspaso Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura y Castilla y León. El calendario laboral del resto, entre ellas la Región de Murcia, mantiene el festivo en su fecha original.

Numerosos establecimientos cierran sus puertas durante este día. Por este motivo, muchos decidieron abrir el domingo 5 de octubre. En cualquier caso, es conveniente tener en cuenta el horario de cada local para planificar con tiempo las compras y actividades. Esto es lo que han decidido algunos negocios en la Región de Murcia:

Tiendas

-El Corte Inglés cerrará sus puertas en Murcia. Sin embargo, sí que abrirá en Cartagena con un horario especial: de 11.00 a 21.00 horas.

-Ikea mantendrá su tienda cerrada ese día.

-El calendario de MediaMarkt señala que no abrirá sus tiendas de Nueva Condomina (Murcia), Ronda Sur (Murcia) y Lorca. Sí que lo hará el de Cartagena, que, según se especifica en la página web, atenderá al público de 11.00 a 21.00 horas.

Centros comerciales

-El centro comercial Nueva Condomina abrirá parcialmente. Las tiendas cerrarán pero sí abrirán las secciones de ocio, gimnasio, cine y restauración.

-El calendario del centro comercial Thader señala que no es un festivo de apertura comercial. Por lo tanto, solo abrirán los restaurantes, locales de ocio y cine.

- La Noria Outlet indica en su página web que el 12 de octubre no abrirá sus tiendas. No obstante, señala que el Burger King de su recinto sí que levantará la persiana.

-El centro comercial Atalayas también incluye esta jornada entre los festivos de cierre.

-El centro comercial Espacio Mediterráneo abrirá por completo. Por lo tanto, los clientes pueden acudir tanto a sus tiendas, como al supermercado, restauración y locales de ocio.

-El centro comercial Dos Mares abre durante los 365 días del año, por lo que este festivo sus negocios permanecerán operativos.

-El centro comercial Parque Almenara no incluye el 12 de octubre entre sus festivos de apertura comercial. Esto significa que tan solo abrirá la parte de restauración y ocio.

Supermercados

-Carrefour informa en su web que cerrará sus supermercados de Zaraiche, Atalayas e Infante, en Murcia, el de Lorca y, en Cartagena, el que está ubicado en Alfonso XIII. En cambio, sí abrirá en el centro comercial Dos Mares de San Javier y en el centro comercial Espacio Mediterráneo de Cartagena. Las tiendas Carrefour Express también abren, aunque hay que consultar en la página oficial el horario de cada supermercado.

-Alcampo permanecerá cerrado, ya que se encuentra dentro del centro comercial Thader.

-Consum también se suma al cierre. No obstante, sus franquicias Charter sí levantarán sus persianas. Para conocer el horario de cada establecimiento es recomendable utilizar el buscador de la página web oficial.

-Los supermercados de la cadena Mercadona permanecerán cerrados.