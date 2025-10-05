Día de la Hispanidad: ¿el festivo se pasa al lunes 13 de octubre en la Región de Murcia? Cinco comunidades autónomas dispondrán de tres días de puente debido a la celebración de la Fiesta Nacional de España

Decoración de las calles de Murcia con banderas de España, con motivo del Día de la Hispanidad, en una imagen de archivo.

Javier Brocal Domingo, 5 de octubre 2025, 17:27 Comenta Compartir

Entramos en los últimos tres meses de 2025 y después de las vacaciones de verano, lo que comenzamos a mirar son los festivos para intentar aprovechar los máximos descansos posibles. El mayor dilema con este tipo de días es la posibilidad de que se celebren en fin de semana y que, por lo tanto, no se puedan aprovechar. En el caso de la Región de Murcia, quedan por celebrar cuatros festividades y dos de ellas se festejan en fin de semanas. Estas cuatro son: sábado 1 de noviembre Día de todos los Santos; sábado 6 de diciembre Día de la Constitución española; lunes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción; y jueves 25 de diciembre Navidad.

Como en otros años, el festivo nacional más cercano es el 12 de octubre Día de la Hispanidad. Este día cae en fin de semana, exactamente en domingo, y por lo que aparece en la normativa vigente, las administraciones regionales tienen la potestad de ajustar el calendario laboral cuando una festividad nacional coincide con el fin de semana.

La decisión de la Administración de la Región de Murcia ha sido mantener el festivo en domingo, por lo que el lunes es día laborable y tanto niños, jóvenes y adultos tendrán que acudir a sus colegios y lugares de trabajos al no poder optar a este día de fiesta. En España solo hay cinco comunidades (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura) que sí optaron por mover el festivo y así disponer de tres días de descanso consecutivos.

¿Por qué en la Región de Murcia no es festivo el lunes?

En primer lugar, esta decisión se tomó antes de comenzar el 2025 y la confirmación de esta idea se dio a conocer el 1 de enero de este año en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el calendario se determinaron 12 días festivos, 9 de ellos nacionales no sustituibles y 3 sustituibles. Respecto a la decisión de los festivos sustituibles, en el caso de la Comunidad, se decidió optar por trasladar el festivo que corresponde por el Día del Pilar del 12 de octubre, que cae en domingo, por el día de San José del 19 de marzo, que se celebró en miércoles.

Los festivos que quedan por celebrarse en la Región de Murcia son los siguientes:

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.

6 de diciembre (sábado): Constitución Española.

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (jueves): Navidad.