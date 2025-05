Un día para celebrar la generosidad: «Lo pasé muy mal, pero gracias al trasplante ahora camino 10 kilómetros diarios»

Javier Pérez Parra Martes, 13 de mayo 2025, 15:08 Comenta Compartir

José Manuel Martínez es uno más de los muchos turistas que este martes disfrutaban de una espléndida mañana de primavera callejeando por el centro de Murcia. «Venimos de León, es la primera vez que estoy por aquí», contaba, acompañado por su mujer. Además de la ciudad, su ruta le ha llevado en los últimos días a Cartagena, al Mar Menor y a otros rincones de la Región. A sus 58 años, José Manuel disfruta de la vida que hace ya más de un lustro le regaló un donante anónimo. Porque si este funcionario leonés retirado podía este martes maravillarse con la imponente fachada de la Catedral en Murcia es gracias al trasplante de corazón al que fue sometido en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid a finales de 2019. Sufría una miocardiopatía dilatada, y el trasplante terminó siendo la única opción.

La casualidad quiso que José Manuel se diese de bruces este martes con una llamativa carpa amarilla instalada por el 061 en la plaza Romea con motivo del Día regional del Donante de Órganos y Médula Ósea, un evento que se celebra por primera vez en la Comunidad. «Me ha sorprendido, no sabía que, además del día nacional del donante, Murcia tenía su propia conmemoración», confesaba. «Es una forma de agradecer la solidaridad y generosidad de los donantes, y de fomentar la donación. La Región está entre las comunidades líderes en este campo», le explicaba, con orgullo, la directora de Enfermería del 061, Remedios Gómez.

No hay días suficientes para poner en valor el gesto de las familias que autorizan la donación de los órganos de un ser querido que acaba de fallecer. José Manuel lo sabe muy bien. Su vida había estado alejada de los hospitales hasta que cumplió 44 años. «Prácticamente no había tenido que ir al médico hasta entonces», cuenta. Pero le sobrevino un ictus que lo cambió todo. Las pruebas revelaron que padecía una miocardiopatía dilatada, una enfermedad del músculo cardíaco que dificulta el bombeo de la sangre desde el corazón al resto del cuerpo. La cardiopatía fue haciéndole mella poco a poco. Le colocaron un desfibrilador automático implantable (DAI), pero finalmente fue necesario el trasplante.

«Estuve 22 días ingresado esperando el corazón, hasta que entré en el quirófano en octubre de 2019», recuerda. Los primeros meses tras la operación fueron duros. Y no solo por las complicaciones y preocupaciones propias de un trasplante de este tipo, sino porque irrumpió la pandemia. «Te puedes imaginar, fue un tiempo muy malo; tenía miedo a todo», confiesa. Acudía a las revisiones en el hospital con la incertidumbre que suponía la covid, pero todo aquello pasó y hoy es solo un recuerdo difuminado por el sol que cae a raudales junto al Romea. «Llevo una vida normal. Todos los días ando 10 o 12 kilómetros, me tomo el café con los amigos y, ahora, aquí estoy, de turismo», resume.

El espontáneo testimonio de José Manuel se sumó al homenaje que la Región de Murcia rindió este martes a las 2.000 personas que han donado sus órganos en la comunidad desde que a mediados de los años 80 se puso en marcha el programa regional de trasplantes. En concreto, se han registrado 1.995 donaciones de cadáver, a las que hay que sumar 89 donaciones de riñón por parte de pacientes vivos, detalló Ricardo Robles, coordinador regional de trasplantes.

Aunque el homenaje de este martes es regional, el modelo español de donación y trasplante traspasa las fronteras autonómicas. A la Región llegan todos los años decenas de órganos de otras comunidades, y desde aquí vuelan otros tantos hígados o corazones que bien pueden acabar en Valladolid, en León o en Galicia.

Este primer Día regional de Donación permite poner en valor el éxito de la comunidad en este campo y fomentar las donaciones para seguir salvando vidas. Lo recordó Ricardo Robles este martes: La Arrixaca es desde hace una década el hospital de España con mayor número de donaciones, y la Región de Murcia es la tercera comunidad con mayor tasa de donantes por millón. «Superamos en 18 puntos la media nacional, y en 20, la de Estados Unidos», resumió.

Donantes de médula

Pero este martes sirvió también para seguir impulsando las donaciones de médula ósea, claves para poder tratar cánceres hematológicos. La Región de Murcia es la quinta comunidad de España con mayor número de donantes de médula registrados. En concreto, 26.834 personas. Detrás de esta cifra récord están iniciativas como la 'Match Región de Murcia', un evento que celebró su primera edición en 2024 y que permitió sumar a más de 1.000 nuevos donantes en un solo día. Este martes, Salud llevó a cabo un nuevo 'Match' con el objetivo de igualar o superar el récord de 2024. Se instalaron carpas en los campus universitarios y en la plaza del Romea para captar donantes. «Los jóvenes tienen que saber que con un gesto muy sencillo pueden salvar una vida, de ahí la importancia de salir hoy a la calle y lanzar esta campaña», subrayó el consejero de Salud, Juan José Pedreño. »Para hacerse donante sólo hay que tener entre 18 y 40 años y realizarse un análisis de sangre», explicó.

Ampliar Una enfermera toma una muestra de sangre de una joven que este martes se registró como donante de médula en la carpa instalada por el 061 en la plaza Romea. Javier Carrión

Con esta campaña se busca también eliminar «miedos» y aclarar «mitos». Si una persona registrada como donante fuese histocompatible con un receptor (es decir, con un paciente que requiere de un trasplante), simplemente tendría que pasar un rato en una camilla mientras se les extrae sangre periférica, de la que se seleccionarán las células madre hematopoyéticas para el trasplante. No es un proceso doloroso, ni hay riesgos importantes.

A la carpa del Romea, instalada por el 061, se acercaron decenas de jóvenes este martes para registrarse como donantes. Andrés Sánchez, un chico de 24 años de Puente Tocinos, fue uno de ellos. No se lo pensó dos veces: «Al pasar por la calle he visto la carpa y he entrado. Me lo han explicado todo y he pensado que no me costaba nada registrarme. A cualquiera nos gustaría que hubiese un donante compatible con nosotros si un día necesitamos un trasplante».