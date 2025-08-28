La DGT espera más de 200.000 desplazamientos en las carreteras de la Región de Murcia por la Operación Retorno La Jefatura Provincial de Tráfico recomienda planificar con antelación los viajes que se vayan a realizar a finales de verano

LA VERDAD Jueves, 28 de agosto 2025, 13:31 Comenta Compartir

La Jefatura Provincial de Tráfico recomienda planificar con antelación los viajes ante el inicio de la Operación Retorno del Verano, en la que se esperan 212.500 desplazamientos por las carreteras de la Región de Murcia durante los tres días que durará un dispositivo especial de control y vigilancia que comenzará a las 15h del viernes 29 y concluirá a las doce de la noche del domingo 31 de agosto.

A nivel nacional se espera un volumen de desplazamientos de cinco millones de vehículos, lo que incrementará considerablemente la corriente circulatoria en las vías regionales, por lo que «recomendamos evitar los días y horas de mayor afluencia, que serán: el viernes 29 entre las 13h y las 21h y el domingo 31 entre las 10h y las 14h y desde las 16h a las 21h», explicó Virginia Jerez, jefa Provincial de Tráfico.

Esta operación especial pone fin a los cuatro grandes dispositivos desplegados por la DGT y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Región de Murcia durante el verano, periodo que registra, hasta el 26 de agosto, cuatro personas fallecidas en vías interurbanas, un conductor de turismo, dos conductores de motocicleta y una pasajera de turismo, que supone nueve víctimas mortales menos que las contabilizadas en el mismo periodo de 2024.