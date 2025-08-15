Devoción por la Virgen de agosto en la costa de la Región de Murcia De Los Alcázares a Cabo de Palos, numerosas localidades celebraron sus procesiones y festejos por La Asunción

La imagen de la Virgen de La Asunción, este viernes al atardecer en una embarcación, durante la procesión marítima de Cabo de Palos

El puente de agosto está marcado en el calendario de muchas localidades por las celebración del Día de la Virgen de La Asunción. Los Alcázares vivió este viernes este día con la tradicional y popular procesión terrestre-marítima, que recorrió todo el paseo marítimo hasta llegar a la base militar, para iniciar desde allí la procesión marítima. La Virgen llegará ya de noche al embarcadero de la antigua pescadería, acompañada de la Cuadrilla de Troveros de la Huerta de Murcia.

En el municipio de Cartagena, Cabo de Palos vivió su popular procesión terrestre y marítima en honor a la Virgen del Mar, que recorrió el Paseo del Puerto. En Los Nietos, la Virgen salió a las seis de la tarde de la Iglesia para protagonizar la procesión marítima. Posteriormente, a las ocho, se celebró la misa en el Club Náutico. Y Canteras vivió también su día grande con la procesión en honor a su patrona, la Virgen de la Soledad, que recorrió a la caída de la tarde las diferentes calles del pueblo hasta llegar de nuevo a la parroquia. Después llegó la música de la mano de 'La calle del ritmo'.

En Mazarrón, la festividad de la Asunción de María a los Cielos se celebró con una misa a las 21.00 horas en la explanada de la ermita y una procesión hasta el puerto deportivo. Y Alcantarilla celebró sus Fiestas de la Asunción con una procesión vespertina y un castillo de fuegos artificiales en el barrio de Campoamor. Antes, hubo una misa solemne.

El actor Samuel Buitrago evocó su infancia en un emocionante pregón de las fiestas de San Bartolomé en Cieza

En Cehegín, las fiestas del Chaparral en honor a Nuestra Señora de la Asunción comenzaron el jueves y continuaron este viernes con la ofrenda floral. Después, a las ocho, se celebró una misa huertana con 'Los Animeros del Campillo'. Le siguió la procesión en honor a Nuestra Señora de la Asunción.

Día grande en Jumilla

Jumilla vivió este viernes el día grande de sus fiestas patronales, que comenzó con el repique de las campanas de todas las iglesias, incluyendo también las de las ermitas. Tras esto, se dispararon 12 cohetes de honor desde el Castillo. A continuación, en la Iglesia Mayor de Santiago, donde se encuentra la imagen de la Patrona, se ofició una misa solemne. Por la tarde, tras otra misa, se llevó a cabo la procesión en honor a la 'Señora de Jumilla', luciendo el bastón de mando que hace unos días le entregó la alcaldesa, Seve González, informa Gustavo López.

En Cieza, a la procesión de San Bartolomé le siguió el pregón a cargo del actor Samuel Buitrago, quien emocionó al público con recuerdos de infancia, vivencias taurinas y un mensaje solidario. Buitrago llevó a los presentes a un viaje personal por su infancia en la localidad. Evocó las calles, los aromas y los sonidos que le han acompañado en su vida y se detuvo en un recuerdo especial con la plaza de toros de La Deseada, donde, de la mano de su abuelo, empezó a soñar con torear, informa Claudio Caballero.

Buitrago lanzó un mensaje a la unidad, insistiendo en que no hay que olvidar «de dónde venimos, y sabremos mejor hacia dónde queremos ir; igual que muchos ciezanos marcharon a Francia y a otros países en busca de trabajo, muchos de ellos sin papeles, acojamos a las buenas personas vengan de donde vengan, porque entre todos hacemos Cieza y es el mismo el sudor que en nuestros campos derramamos».

San Roque y más fiestas este sábado

Los actos festivos por el puente de agosto continúan este sábado en muchas localidades de la Región de Murcia. En Blanca, la celebración será religiosa, con la procesión de San Roque, patrón del municipio, a partir de las 21.00 horas, tras una eucaristía previa. Y en Villanueva del Río Segura continúan este sábado las fiestas patronales. Este viernes el pueblo celebró la procesión en honor a la Virgen de La Asunción, y este sábado es el turno de la de San Roque. Luego, habrá concierto y un castillo de fuegos artificiales, informa Jesús Yelo.

Mientras, en Beniel arranca este sábado a las siete de la tarde el gran desfile de carrozas. Habrá premios para la carroza o grupo con más experiencia, para la mejor coreografía, disfraz más original y también para las más numerosa.

En Los Alcázares se celebra este sábado el XXII Bando Internacional de la Huerta y el Mar, con un desfile multicultural que saldrá desde Los Narejos hasta el Ayuntamiento de la localidad. Y también será un día importante en Águilas, que vive su desfile del Carnaval de Verano 2025 en Bahía de Levante. Participarán las peñas premiadas este año, que recorrerán los paseos de la Bahía de Levante.