Detenidos tres hombres en Cehegín por realizar varios robos en viviendas

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una estrecha colaboración, han desarticulado un grupo criminal que se dedicaba al robo de viviendas, procediendo a la detención de tres varones, de edades comprendidas entre los 36 y 41 años. La organización actuaba de forma continuada e itinerante por el territorio nacional, detectando sus últimos movimientos en las localidades de Córdoba, Alicante y Murcia antes de ser arrestados.

La investigación se inició cuando el Grupo de Delincuencia Especializada de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Alicante descubrió que varios robos cometidos en domicilios compartían un modus operandi muy específico, afianzando la hipótesis de que podrían ser cometidos por grupos organizados de delincuentes con carácter itinerante de ámbito internacional. Se pudo conocer que los robos se cometían en dos fases: En la primera, se llevaba a cabo la selección de viviendas sin moradores. A altas horas de la madrugada, los autores accedían a los inmuebles para marcar las viviendas en sus puertas de acceso con un fino hilo de pegamento en su zona inferior o superior, quedando así la vivienda marcada.

En una segunda actuación, escasos días después, los autores regresaban al inmueble, sobre las mismas franjas horarias, y procedían a cometer el robo en las viviendas que mantienen su marca de pegamento intacta, signo de que los moradores continúan ausentes en periodo estival.

En el transcurso de las primeras pesquisas y por informaciones facilitadas por la Comisaria de la Policía Nacional de Córdoba, los agentes de la Policía Nacional sospechaban de tres varones que se habían desplazado desde aquella ciudad hasta Alicante, los cuales tenían una fuerte vinculación con el mundo delincuencial.

Estaban hospedados en hoteles, utilizaban tanto taxis como vehículos de alquiler para sus movimientos y habían comprado herramientas y utensilios típicos usados en robos con fuerza. También se movían por entornos delictivos, alternando con personas relacionadas con la compra de objetos robados.

Durante su estancia en Alicante, hicieron diferentes desplazamientos hasta Murcia, concretamente, a las localidades de Alcantarilla, Lorca, Cehegín y Caravaca de la Cruz. Sus movimientos eran a altas horas de la noche y hacían uso de medidas de autoprotección para no ser detectados.

La Policía Nacional averiguó que estos tres sospechosos también se alojaron en un inmueble de alquiler ubicado en el municipio de Cehegín desde donde se desplazaban con mayor frecuencia hasta Caravaca de la Cruz para marcar, seleccionar y robar en los domicilios.

En Murcia, la Guardia Civil había iniciado una investigación para esclarecer varios robos en viviendas de la comarca del Noroeste. Numerosos vecinos habían notificado el marcaje de sus viviendas y otros tantos habían denunciado robos en sus domicilios, sitos en los municipios de Caravaca de la Cruz, Cehegín y Lorca.

Los indicios obtenidos por los investigadores pusieron de manifiesto que los autores eran delincuentes especializados.La Guardia Civil constató que existía cierta organización previa antes de cometer los robos, con una meticulosa selección de inmuebles, con estrategias que permitían a los delincuentes comprobar si la vivienda estaba temporalmente desocupada por vacaciones.

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una estrecha colaboración, compartieron la información obtenida en cada una de sus investigaciones e iniciaron una operación conjunta dirigida a la localización y detención de los sospechosos.

El análisis de datos y los indicios obtenidos respecto a sus identidades, los vehículos utilizados en sus desplazamientos, sus domicilios temporales y el 'modus operandi' empleado, no dejaba dudas respecto a la amplia experiencia delictiva del grupo, su itinerancia y su capacidad organizativa.

En un dispositivo conjunto establecido por ambos cuerpos policiales en el municipio murciano de Cehegín, se procedió a la detención de los tres sospechosos. En el momento del arresto, los autores fueron sorprendidos con los útiles y las herramientas que habían empleado para cometer los robos.

Pegamento para marcar viviendas

En particular se les intervinieron varios teléfonos móviles, varias mochilas donde guardaban los efectos cuando realizaban los robos, pegamento para marcar las viviendas, ganzúas para manipular los bombines, varias tarjetas de telefonía móvil y casi 1.500 euros en metálico.

El resultado de esta actuación supone un importante golpe al crimen organizado, evitando la comisión de nuevos hechos delictivos y aportando tranquilidad a los vecinos de las localidades afectadas. La investigación ha permitido además esclarecer un total de más de una decena de robos, tanto en la demarcación de la Policía Nacional como en la de la Guardia Civil.

Los tres detenidos, que fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Caravaca de la Cruz, están siendo investigados por los delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional como medida cautelar. Uno de ellos tenía vigente una prohibición de entrada en territorio nacional, extremo que también se ha puesto en conocimiento del poder judicial.