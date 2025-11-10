La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Nacional.

Detenido el presunto autor de la agresión sexual a una camarera en un salón de juegos de Murcia

El arrestado introdujo a la trabajadora en un cuarto de baño del local y le realizó tocamientos sin su consentimiento

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:07

La Policía Nacional ha detenido en Murcia al presunto autor de una agresión sexual cometida contra una joven brasileña de 21 años que trabajaba como camarera en un salón de juegos, situado en la Plaza Pintor Pedro Flores, en el barrio del Carmen. Fuentes cercanas al caso confirman que el arresto se produjo este lunes, tras varios días de investigación a cargo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam).

Según la denuncia, la víctima —contratada a mediados del pasado mes de octubre— fue abordada de madrugada por un cliente habitual del local, amigo de los propietarios. Las mismas fuentes detallan que el hombre la introdujo por la fuerza en uno de los baños y le realizó tocamientos sin consentimiento. Los gritos de la joven alertaron a un cliente, de nacionalidad ucraniana, que abrió la puerta y permitió que ella escapara. Tras la huida, el detenido la habría amenazado para que no denunciara lo ocurrido.

La víctima presentó una denuncia ante la Policía Nacional y, tras hacerlo, fue despedida del salón de juegos. Agentes especializados de la Ufam iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y concluyó con la detención de un hombre, de nacionalidad guineana y de 33 años, considerado como el principal sospechoso de la agresión sexual, y que pasará próximamente a disposición judicial.

