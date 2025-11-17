Detenido en Murcia por vender un vapeador con concentrado de marihuana a cinco jóvenes que se intoxicaron Cuatro de los compradores, vecinos de Orihuela de entre 18 y 24 años, tuvieron que ser hospitalizados debido a la sintomatología que presentaban

Un hombre de 36 años, responsable de un establecimiento de venta de productos CBD de Murcia, fue detenido por la Policía Nacional como presunto responsable de un delito contra la salud pública y otro de lesiones, tras una intoxicación sufrida por cinco jóvenes, de entre 18 y 24 años, ocurrida a mediados de noviembre, después de consumir un inhalador tipo 'vaper' que podría contener un líquido con principio activo de la marihuana (THC) con un porcentaje muy superior al permitido por ley. Cuatro de los jóvenes quedaron ingresados en el hospital.

Los hechos se iniciaron tras una llamada para informar de que cinco jóvenes estaban siendo asistidos por los servicios sanitarios al encontrarse convulsionando y existir sospechas de que hubieran consumido algún tipo de sustancia estupefaciente. Al personarse en el lugar la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Orihuela, los agentes encontraron a los jóvenes aturdidos y con náuseas.

Durante las primeras diligencias investigativas se localizó escondido en una palmera del polideportivo del instituto un vapeador que podría contener un líquido con principio activo de la marihuana (THC). Se pudo conocer que el dispositivo había sido comprado por alguno de ellos en una tienda de Murcia, a sabiendas de que el porcentaje de THC que contenía era superior al permitido por ley. Concretamente, se comercializaba como que contenía un 85% de THC. Los cinco jóvenes consumieron esta sustancia, tras lo cual tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios y quedando ingresados cuatro de ellos por intoxicación.

En cuanto a la sintomatología presentada por los afectados y que provocó su ingreso en el hospital de Orihuela, experimentaron temblores, vómitos, alguno sintió su cuerpo como paralizado, sin ser capaz de levantarse de la silla para ponerse en pie, así como ser incapaz de entablar una conversación normal, unido a alucinaciones y lagunas de memoria. Uno de los jóvenes llegó a referir que tuvo conocimiento de lo ocurrido con el paso de los días, a través de lo que le contaron otras personas, puesto que no recordaba nada. Otro de los afectados llegó a experimentar estos síntomas, aunque en menor medida, durante todo el fin de semana siguiente, teniendo una sensación de cansancio muy grande, además de sentirse muy adormilado y llegando a necesitar incluso ayuda para caminar. Este hecho había provocado cierta alarma social entre la ciudadanía de la localidad, principalmente entre el sector estudiantil.

De la investigación se hizo cargo la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de Orihuela quienes, en menos de cinco días, consiguieron centrar el establecimiento donde los jóvenes compraron el 'vaper', por 27 euros, tratándose de un local destinado a la venta de productos relacionados con la sustancia CBD, y que disponía de página web donde ofertaba vegetales y resinas a diferentes precios e incluso publicitaba reparto a domicilio.

Tras identificarse plenamente al responsable de la venta del cigarro electrónico a los perjudicados, se estableció un dispositivo policial que concluyó con la detención del responsable del establecimiento murciano y la intervención de una 23 dispositivos de inhalación de las mismas características que el que compraron las víctimas y que estaban a la venta en la tienda, los cuales habían sido envasados y distribuidos desde fuera de España.

Tras la práctica de las diligencias policiales, todo lo actuado fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Orihuela, quedando a la espera del resultado de los análisis toxicológicos de los cigarros electrónicos causantes del hecho, para conocer el contenido exacto de THC que presentaban.

