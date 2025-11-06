Detenidas 18 personas por robar 12 toneladas de cobre con valor de 1,7 millones de euros El material, que fue recuperado, pertenecía a instalaciones fotovoltaicas, bodegas o almazaras de la Región de Murcia, Castilla y León y Extremadura

LA VERDAD Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:03 | Actualizado 11:22h.

Dieciocho personas fueron detenidas por cometer un total de 36 robos de cobre con un valor de 1,7 millones de euros, alcanzando las 12 toneladas de cableado sustraído en la Región de Murcia, Castilla y León y Extremadura. El material, que fue recuperado, pertenecía a instalaciones fotovoltaicas, bodegas o almazaras, entre otros, el grupo detenido llegó a cometer «casi una veintena de robos en menos de 15 días».

La organización partía de Madrid en furgoneta propias o de alquiler, rumbo a las localidades donde «cometían estos hechos delictivos», una vez sustraído el material, lo transportaban hasta la capital, donde lo entregaban a diferentes chatarrerías de la Comunidad. La benemérita interceptó en agosto a una de las furgonetas que, tras haber sustraído cable de la fotovoltaica de Alange, Badajoz, llevaba en su interior 3.800 kilos de cobre. En esa ocasión, como en otra intercepción de 3.000 kilos de material en Torremocha, Cáceres, los miembros de la organización abandonaron el vehículo.

Por otro lado, del total de los 18 detenidos por la Guardia Civil, tres eran encargados de diferentes chatarrerías de la Comunidad de Madrid y era quienes «recibían el material sustraído». Estos poseían más de cinco toneladas de cableado, ya intervenidos por el Instituto Armado. Los detenidos fueron acusados de supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, robo y uso de vehículo, usurpación del estado civil y receptación, por los más de 30 robos cometidos en las provincias de Badajoz, Cáceres, Valladolid, Burgos, Soria y Murcia.