Salvador Martínez, en el Instituto de Neurociencias de Alicante. EFE

Detectan retraso del desarrollo cerebral en niños expuestos al covid durante el embarazo

El trabajo ha sido desarrollado por investigadores murcianos del Instituto de Neurociencias de Alicante

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:12

La pandemia de covid dejó, sobre todo en sus primeros momentos, un elevado número de fallecidos y secuelas en muchos pacientes. Pero hubo otros impactos ... a medio y largo plazo que los científicos han ido detectando desde entonces. Investigadores murcianos liderados por el neurocientífico Salvador Martínez descubrieron en 2023 que, en aquellas primeras oleadas pandémicas en las que no había vacuna, el coronavirus era capaz de llegar hasta las neuronas aún inmaduras de la región embrionaria del hipocampo del feto si la madre sufría enfermedad grave durante la semana 20 de gestación.  

