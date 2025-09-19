Se desprende parte de uno de los pinos centenarios de Churra, en Murcia Estos ejemplares ya fueron objeto de un riego de socorro durante el pasado mes de agosto ante los daños sufridos por la falta de lluvias

Lázaro Giménez Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:06

Los emblemáticos pinos centenarios que aún sobreviven en la pedanía de Churra sufrieron este viernes una pérdida sensible, al desprenderse buena parte del ramaje de uno de estos ejemplares de gran porte. En este caso, se trató de uno ubicado en una finca de propiedad privada, según aclaró el Ayuntamiento de Murcia a LA VERDAD. Técnicos municipales se personaron en la zona para determinar, en primer lugar, que no implicaba ningún peligro para la vía pública y para requerir también a los propietarios de esa finca la información relativa al árbol para determinar las posibles causas de la caída. En todo caso, apuntan fuentes municipales, se les instó a mantener los cuidados y el riego a unos pinos que están sufriendo en gran medida las consecuencias de las escasas precipitaciones.

Ha sido la popular cuenta de la red social X 'En un lugar de la Huerta' la que a primera hora de la tarde este viernes ha publicado un pequeño video alertando de esta caída.

🍋 Pinos de Churra. Quedaban 7. Ahora seis y medio.



Qué puede salir mal!!! pic.twitter.com/UfayZE3duz — En un lugar de la Huerta (@enunlugardelah1) September 19, 2025

La situación de estos árboles se ha agravado además en los últimos tiempos por culpa de la sequía que ha afectado a buena parte del país, también a la Región de Murcia. De hecho, el pasado mes de agosto, el Ayuntamiento acometió un segundo riego de emergencia para preservar la conservación del arbolado monumental ante la falta de lluvias. Para ello, se movilizaron dos cubas de agua con unos 14.000 litros, cerca de 2.500 litros por ejemplar de pino piñonero, con el objetivo de «salvar unos árboles que forman parte de la identidad de Churra y El Puntal y a los que se les está sometiendo a riegos periódicos desde octubre de 2024», según apuntó entonces el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro. El Ayuntamiento ya ha adelantado que llevará a cabo otra actuación de similares características la próxima semana.

La falta de protección a estos ejemplares fue objeto de críticas también por parte de la asociación conservacionista Huermur. Según esta organización, «el propio PGOU señalaba que en 2001 había un total de 26 ejemplares, y actualmente en agosto de 2025 quedan ocho en pie». Por eso, lamentan que se haya perdido el 70% del patrimonio «arbóreo histórico y monumental ante la mirada impasible del ayuntamiento de Murcia y la Comunidad autónoma«. Para Huermur, es »un grave quebranto de los valores ambientales y culturales de la huerta de Murcia«.