Huermur denuncia la muerte del 70% de los pinos centenarios de Churra y anuncia acciones judiciales La entidad conservacionista anuncia acciones judiciales porque asegura que solo quedan 8 ejemplares en pie, uno de ellos «agonizando», de los 26 que había censados en 2001

La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) denuncia públicamente el «estado agónico» de los últimos pinos centenarios de Churra, en plena huerta de Murcia. Pese a las advertencias realizadas en julio de 2024, «la situación ha empeorado y ya solo quedan 8 ejemplares en pie, uno de ellos agonizando, de los 26 ejemplares que había en 2001 censados», indican desde la entidad conservacionista.

Huermur recuerda que «estos árboles están protegidos tanto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia como por la Ley 14/2016, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Región de Murcia, que obliga expresamente a las administraciones públicas a velar por su conservación y protección».

La entidad conservacionista considera «inadmisible la pasividad del Ayuntamiento de Murcia y de la Comunidad Autónoma, que han permitido el progresivo deterioro de estos ejemplares centenarios durante los últimos años, incumpliendo su deber legal de protección activa y vigilancia».

Ante esta situación, Huermur anuncia que pondrá los hechos en conocimiento del juzgado correspondiente, «ya que podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra el medio ambiente y el patrimonio natural tipificados en los artículos 325 y siguientes del Código Penal.»

Además, exige «un riego de socorro inmediato para salvar los ejemplares restantes, especialmente ante la grave ola de calor que sufre la Región de Murcia, y reclama que el Ayuntamiento ordene de forma urgente el desentubado de la acequia de Churra la Nueva que discurre junto a los pinos, ya que el actual entubamiento podría estar agravando la desecación del entorno».

Huermur denuncia que, tras una visita realizada este sábado, se ha podido constatar el estado «de desolación» de este paraje de la huerta de Murcia, calificando la escena como «horrible y dantesca».

Denuncian que el propio PGOU señalaba que «en 2001 había un total de 26 ejemplares, y actualmente en agosto de 2025 quedan ocho en pie. Es decir, se ha perdido un 70% de este patrimonio arbóreo histórico y monumental ante la mirada impasible del ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma».

«Estamos asistiendo al martirio y muerte de unos árboles centenarios, protegidos por ley y por el PGOU, que forman parte de la memoria y el patrimonio vivo de la huerta, y las administraciones miran hacia otro lado. No vamos a permitir que este desastre ambiental quede impune», declaró el presidente de Huermur Sergio Pacheco.

Asimismo, Huermur exige que «se proceda a la reposición de los ejemplares desaparecidos mediante la plantación de tres nuevos pinos por cada uno perdido, en la misma línea histórica en la que se encontraban y con el espacio adecuado para que puedan desarrollarse hasta alcanzar gran porte».

La asociación reclama que «estos nuevos ejemplares se obtengan del mismo material genético de los pinos centenarios supervivientes, con el fin de asegurar la continuidad histórica, paisajística y biológica de este conjunto arbóreo monumental».

La entidad considera que «la desaparición de más de dos tercios de estos pinos centenarios constituye un grave quebranto de los valores ambientales y culturales de la huerta de Murcia, y exige actuaciones inmediatas y responsabilidades».

